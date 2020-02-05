N95口罩少一個....護理長崩潰大哭　河南醫院防疫物資叫急

▲第一線的醫護人員24小時輪流值班，替病人治療。（圖／翻攝自新浪）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，確診和死亡人數持續升高，防疫物資也出現短缺的現象。河南漯河市中醫院一名護理長因為不小心弄丟了一個N95的口罩，著急的大哭起來。弄丟的N95口罩是為了醫院的第一線醫護人員所準備的，她內心相當自責，認為自己失職對不起同事。

綜合陸媒報導，自從1月25以來醫院的防護用品數量緊張，雖然有接受到物資的捐助，但因為疫情持續擴大，還需要更多的物資幫助。河南漯河市中醫院護理長張瑞，日前發現防護服的拉鍊壞掉，在物資缺乏的情況下，她決定找做裁縫的親戚幫忙把拉線修好，便向主管請假外出。回到醫院時發現，原本數量就不足10個的N95口罩，竟然還少了一個，當下急得哭出來。

▲張瑞因搞丟N95口罩而痛哭。（圖／翻攝自新浪）

張瑞表示，「我當時的情緒有點失控，現在想起來覺得很不好意思。」疫情爆發後，漯河市中醫院從各科室調集人員，組「臨時疫情防控團隊」到發燒門口值班。張瑞在兒科有21年的護士經驗，因此被指派為團隊負責人，和其他5名醫生和5名護士一起抗戰。從大年初三開始，大家都沒有回家，每天堅守在醫院輪流值班。

平常醫生看診都是配戴普通的醫療口罩，但是根據此次的疫情防控標準，為患者做咽試紙檢測時必須佩戴N95口罩。第一線醫護人員直接與病患接觸，對防護用品的需求量很大，除了向衛健委申請，醫院中許多人都動用自己的關係向外界求助，很多當地企業捐助了食物、水果、消毒用品，但N95口罩在市場上不好買，因此數量很短缺。

漯河市中醫院黨委副書記曹宇宏表示，醫院在4日已經已從疾控中心領取到60個N95口罩，100套防護服，以及社會各界捐助的普通口罩3000個，物資短缺情況暫時得到緩解，但缺口還是很大，希望社會各界予以關注。