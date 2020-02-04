口罩實名制最大貢獻？　醫師曝：數學教育史上大突破

▲口罩之亂已經成為台灣民眾關注的話題。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者郭卉寧／綜合報導

口罩實名制將在6日上路，身分證字號末碼為奇數者，限周一、周三、周五購買，偶數者可在周二、周四、周六購買，周日則不限；但該措施公布後，卻意外引發民眾討論「0」是奇數還偶數，對此，衛福部小編隨即作出澄清，而奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，實名制最大的貢獻，就是讓大眾知道「0」究竟是奇數還偶數。

為化解口罩之亂及避免民眾囤貨，行政院昨天宣布，自6日起民眾必須持健保卡到健保特約藥局購買口罩，每人每周7天線購兩片，每片降為5元。另外，為了分散購買人潮，身分證字號末碼為奇數者，限周一、周三、周五購買，偶數者可在周二、周四、周六購買，周日則不限。

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口罩實名制措施公布後，不少民眾對於「0」究竟是奇數還偶數產生疑慮。對此，陳志金今（4日）在臉書表示，實名制最大的貢獻之一，就是讓全國民眾在一夕之間，具體了解奇數和偶數的差別，更讓身分證末碼為「0」的230萬人知道0是一個偶數，笑稱是「數學教育史上的一大突破」。

▲陳志金稱口罩實名制最大貢獻，是讓人民知道0為偶數。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「我昨天也才知道零是偶數」、「全國的數學老師都在哭泣」、「0表示他第一次刷到自己存在感」、「社團裡一堆人在問欸，真的是意外，數學老師快暈倒了」。

事實上，民眾昨晚熱烈討論「0」究竟是奇數還偶數時，衛福部的臉書小編便特地發文澄清，身分證字號末位數是0的人須在周二、周四、周六領購，更在留言處留下一大串「0是偶數」替民眾解惑。

▲衛福部小編澄清0為偶數。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）