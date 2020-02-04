「極品男同事」照曝光！女師誇張求愛：想和你一起去做…「我只對你說喔」

圖、文／鏡週刊

台南市立東原國中傳出二名國文女老師，涉嫌言語性騷擾多名男同事，其中莊姓女老師長期傳送「極品男人」、「最愛你了」等求愛簡訊給吳姓體育老師，吳不堪其擾，除了當面拒絕莊的追求，也向校方反應，莊卻依然故我，連其他女同事與吳有互動，也會被莊說成「水性楊花」。另名洪姓女老師則是對二位已婚的男同事言語示愛、電郵傳情，造成對方困擾，後來還因將情書誤傳給全校教職員，引發軒然大波。

▲東原國中莊姓女老師長期瘋傳求愛簡訊給吳姓男同事，讓對方不堪其擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

「學校竟然容許女老師性騷擾男同事，實在很誇張！二名女老師的言行，不但令同事們反感，也會影響學生！」A老師談起親眼目睹的杏壇亂象，十分氣憤，卻也無可奈何。

▲長期被騷擾的吳姓體育老師向校方反應，卻石沉大海。（翻攝畢業紀念冊）

▲莊姓女老師傳給吳姓男同事的求愛簡訊，內容十分露骨、大膽。（讀者提供）

任職於台南市立東原國中的A老師告訴本刊，校內有名年約40歲、任教達10年的莊姓國文女老師，十分愛慕35歲的吳姓體育男老師，但她的示愛方式，卻是每日瘋傳求愛簡訊，叫人不敢恭維；Ａ老師也告訴本刊，還有三十多歲的洪老師常在眾目睽睽之下，對姓已婚男老師大膽示愛，讓同事們也覺得很尷尬。

▲莊姓女老師不但騷擾男同事，還謾罵其他女同事水性楊花。（翻攝臉書）

▲莊姓女老師多次在上班時間睡覺，遭同事向教育局舉發。（讀者提供）



不少該校的老師認為，校方管理有問題，台南市教育局也未好好監督，才讓這些事一再發生。老師們無奈地說，若主管機關持續不聞不問，劣幣恐將驅逐良幣，認真的老師無法專心工作，學生的受教權勢必受到衝擊。

▲A老師（圖）指控，東原國中狀況連連，校方卻毫無作為。

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