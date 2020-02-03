武漢台人返家包機　陸委會：政府已做好準備、希望很快有結果

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

針對媒體報導滯留武漢國人包機回台最快今晚抵達一事，我陸委會今（3日）指出，本會已注意到相關訊息，我方持續盡力溝通中，希望很快能有具體結果。政府已經做好準備，隨時啟動相關檢疫安置措施。

陸委會強調，我們企盼雙方能在確保我方滯留人員的健康權益，以及兼顧防疫需要，共同合作，作好妥善安排，讓我方滯留人員儘速順利返回臺灣。

▲滯留湖北台人家屬。（圖／記者徐斌慎攝）

至於有關滯留武漢民眾返台之檢疫隔離、醫療協助等相關防疫事宜，陸委會表示，中央流行疫情指揮中心已經進行相應準備，一定會確保整體防疫及國人健康安全。

據了解，武漢台協今（3日）上午向《ETtoday新聞雲》證實，今天會有第一批，約200人的滯留武漢台人搭陸籍航空公司包機返台，但對於是否於今晚抵達，台商表示，具體時間仍有待雙方協商後確定，並未有正式通知。

武漢台協蕭永瑞表示，目前滯留湖北武漢市的台灣民眾約有400多人，其中少部分為短期出差、旅遊、探親等，台協和台辦正積極就物資、藥品等方面提供協助，並協助安排有返台需求的民眾返台。

台北市家長會長協會總會長徐正文也透過民間力量，統計滯留湖北省的台灣民眾總數，目前就他所了解，滯留湖北地區的台灣民眾約有503人，數量還在繼續增加當中。

對於滯留武漢台商可望包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。

海基會發言人蔡孟君3日表示，盡快接返滯留武漢國人是政府既定目標，航班時間目前仍在聯繫溝通當中，確認後會再向外界說明。