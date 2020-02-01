　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

起源唐代！貴州花燈劇「無劇本全憑口傳」列非物質文化遺產

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲貴州花燈劇。（圖／翻攝自《新華社》）

▲貴州花燈劇。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

貴州傳統地方戲曲劇種「花燈劇」發源於唐代，其基礎是當地的民間歌舞，主要流行於獨山、遵義、畢節、安順、銅仁等地以及雲南省部分地區，也被當地人簡稱為「花燈」。該劇種充滿鄉土氣息和民族特色，其中思南的土家花燈在2006年6月被大陸國家列為非物質文化遺產。

據清康熙至道光年間的地方誌記載，福泉、遵義、開陽等地當時已有花燈歌舞流行，每於上元節，扎各式紙燈，由兒童作時新妝，踏歌和樂，謂之「鬧元宵」，或男妝唐二，女妝懶大嫂，手持巾、扇，雙雙起舞，稱為「跳花燈」。

▲貴州花燈劇。（圖／翻攝自《新華社》）

▲貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市龍昌鎮長沖村天生橋組的村民在排練燈夾戲，為春節展演做準備。（圖／翻攝自《新華社》）

貴州花燈劇在省內有不同的叫法：黔北、黔西一帶叫「燈夾戲」；獨山一帶叫「台燈」；思南、印江等地叫「高台戲」或「花燈戲」，大致起源於唐宋之間，風行於明代、清代，許家壩、文家店、大河壩、大壩場、塘頭等花燈盛行。

花燈劇的唱腔有兩類，一類是略具雛型的板腔，藝人稱「燈戲調子」，一類是曲牌，藝人稱「花調子」，在一齣戲中，板腔與曲牌可以混合使用，形成一種綜合體制。而其表演身段動作大都取材於花燈舞蹈的動作，演出時手執摺扇和手帕，靈活運用各種步法、手式，以及耍扇、耍帕的技法，形成清新活潑的藝術特色。

▲貴州花燈劇。（圖／翻攝自《新華社》）

▲貴州花燈劇。（圖／翻攝自《新華社》）

根據《新華社》介紹，貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市的燈夾戲屬花燈戲的一種，演出劇目沒有戲本，以口口相傳的形式傳承。

ET快訊
范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！「做錯2件事」微博被灌爆：對妳
王立強遭最高法院「凍結6500萬資金」　澳商人控：他騙走我數
《玩命關頭9》「關鍵角色復活」網嚇瘋　馮迪索：真正家人回來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢肺炎「超級毒王」1人傳染15人　專家稱「病情特殊」可能更多！

他怕染武漢肺炎「喝75%酒精」：自我消毒開車散心！　悲慘下場曝光

武漢501位台灣人想回家！　兒哽咽跨海視訊：媽媽我好想你

不斷更新／武漢肺炎大陸確診病例破1.1萬！　累計已259人死亡

起源唐代！貴州花燈劇「無劇本全憑口傳」列非物質文化遺產

美提高旅遊警示到「最高級」　陸批：太不厚道！共產黨堅強領導能戰勝疫情

「誤會台灣人了！」陸人挺蘇貞昌口罩禁出口　點破關鍵資料：舉雙手贊成

「火神山醫院」全面通電　武漢市長：2月3日起正式收治病患

好消息！武漢市銀潭醫院「20名病患」集體出院　及早鑑定治療最重要

10年不敢穿裙子出門！28歲女主播一掀開褲子...小腿長滿「綠蚯蚓」

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

韓國瑜：開學後單日需55萬片口罩 疫情若爆發...「要蓋大型收容所」

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

武漢肺炎「超級毒王」1人傳染15人　專家稱「病情特殊」可能更多！

他怕染武漢肺炎「喝75%酒精」：自我消毒開車散心！　悲慘下場曝光

武漢501位台灣人想回家！　兒哽咽跨海視訊：媽媽我好想你

不斷更新／武漢肺炎大陸確診病例破1.1萬！　累計已259人死亡

起源唐代！貴州花燈劇「無劇本全憑口傳」列非物質文化遺產

美提高旅遊警示到「最高級」　陸批：太不厚道！共產黨堅強領導能戰勝疫情

「誤會台灣人了！」陸人挺蘇貞昌口罩禁出口　點破關鍵資料：舉雙手贊成

「火神山醫院」全面通電　武漢市長：2月3日起正式收治病患

好消息！武漢市銀潭醫院「20名病患」集體出院　及早鑑定治療最重要

10年不敢穿裙子出門！28歲女主播一掀開褲子...小腿長滿「綠蚯蚓」

鄭麗君自辦「小小書展」21本書單曝光！邀網分享私房選書

與男友洗澡「下秒自爆噴血」　壽星妹哭喊有陰影了！超多人遇過：會嚇死

iPhone SE再撐一年？外媒曝iOS 14支援裝置與iOS 13相同

年終理財配息ETF受歡迎　首選高股息債券型基金

回應158萬選民　民眾黨院長票投游錫堃、副院長自提賴香伶

游錫堃搶新國會龍頭：有興奮沒緊張！還在努力

泰國鄧麗君歌唱大賽開始報名　初賽只能唱這5首指定神曲

雲林2機車擦撞先倒地！休旅車跟著撞上起火　2名騎士受傷送醫

武漢肺炎「超級毒王」1人傳染15人　專家稱「病情特殊」可能更多！

快訊／關渡大橋嚴重車禍！轎車失控猛撞對向油罐車　車頭炸裂全毀騎士遭波及

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

大陸熱門新聞

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

武漢市銀潭醫院「20名病患」集體出院　

不敢穿裙子出門！28歲女小腿長滿「蚯蚓」

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

火神山工人大亂鬥　衝突起因曝光！

火神山醫院　2月3日開始收治病患

快訊／滯陸台人確診2例武漢肺炎！陸委會證實了

香港27歲男販售「未來口罩」遭逮

美提高旅遊警示到「最高級」　陸批：太不厚道！

前線醫生換共產黨員上　多封請戰書湧入

武漢滯留台商爆確診首例　急送住院

陸生po抗議信　要求教育部道歉

垃圾袋當防護衣　武漢醫療人員克難抗疫

不斷更新／武漢肺炎大陸確診病例破1.1萬、259人死

更多熱門

相關新聞

非物質文化遺產：貴州侗年

非物質文化遺產：貴州侗年

今年農曆年將近，而大陸的少數民族侗族也有屬於自己的「侗年」習俗，侗年在侗語稱「凝甘」，又稱冬節或楊節，時間在每年農歷十一月初一，2011年5月23日由貴州省榕江縣申報，經大陸國務院批准列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。

為救弟省錢吃5年辣椒拌飯！21公斤女大生病逝得年24歲

為救弟省錢吃5年辣椒拌飯！21公斤女大生病逝得年24歲

男坐電梯踩空「30樓直墜8樓」

男坐電梯踩空「30樓直墜8樓」

利喙敲琴鍵！公雞彈電子琴　2個月學會3首

利喙敲琴鍵！公雞彈電子琴　2個月學會3首

她遺失身分證結果「多了個老公」

她遺失身分證結果「多了個老公」

關鍵字：

貴州花燈劇燈夾戲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

她打疫苗仍中衰A流　住院5天死亡

今晨3.5度！低溫特報持續　下周兩波鋒面接力濕冷變天

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

《玩命關頭9》元老復活！　馮迪索：家人回來了

休旅車自撞2死　3歲女：媽咪救我…下秒爆炸

嬤過世汪超憂鬱　溝通完牠露燦笑

連續3天買無口罩！李艷秋自責「錯在相信蘇貞昌」

好市多口罩被秒殺！民眾圍剿店員狂嗆

快訊／美宣布緊急措施：禁止過去14天曾赴陸的外國旅客

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面