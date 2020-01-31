女遭偷拍性愛影片淪人肉ATM　渣男先要5千再索1萬讓她崩潰

圖、文／鏡週刊

許多女性朋友在不知情的情況下，被拍下裸照或性愛影片作為後續威脅的手段。昨（30）日晚上9點許，在臉書社團《爆料公社公開版》上，就有一名受害人小瑜（化名）的閨密，PO文指控毛姓男子以偷拍的性愛影片作為威脅，甚至還不斷以此恐嚇取財，令小瑜不堪其擾且擔驚受怕。

文中指出小瑜於去年年底，因交友軟體《Skout》進而認識毛男且相處愉快，但未料卻在本月21日時，遭毛男約出後並偷拍下性愛影片，從此以後毛男就以此「性愛影片」來威脅小瑜。

小瑜甚至在對話中，苦苦哀求毛男能刪除影片，更表示如果再給5.000元，是否毛男就能放過自己。雖然毛男一時應許：「我馬上放過你，一定消失。」不過，當小瑜匯款後，毛男不僅沒有消失，反而變本加厲得直接告知：「影片想一起消失，再給我5,000....10,000元我就會立刻從你身邊消失。」

小瑜實在不堪其擾，在好友的協助下，向桃園分局龍安派出所尋求協助，更對毛男提出妨害秘密、恐嚇取財等四項告訴。由於毛男並非現行犯，也多次恫嚇將散播性愛影片，雖然小瑜已然報案，但在報案後的這段時間，恐成了毛男銷毀證據與散播影片空窗期。

律師林家慶日前就類似個案曾公開表示，受害者應向地檢署檢察官聲請保全證據、搜索扣押對方之電腦及硬碟，如此才能夠先預防對方將偷拍影片流出。

對於如何預防偷拍外流或銷毀證據，本刊致電詢問承辦的龍安派出所，龍安所則回應表示：「沒辦法回答假設性的問題，我們已經確實受理此案，按偵查程序在走。」



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