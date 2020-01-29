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影／醫院開工防疫再升級！林口長庚出入口貼封條　台大醫院祭「疫病門診」

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記者洪巧藍／台北報導

初五許多醫院已經恢復正常門診，然而國內正面臨武漢肺炎威脅，昨日甚至確認首例本土病例，疫情警報再提升。《ETtoday新聞雲》今（29日）實地瞭解各大醫院防疫感控作為，林口長庚封閉部份大門，甚至在門上貼上封條，僅留有紅外線體溫計監測的大門讓民眾進出。台大醫院方面即日起啟動「疫病門診」，若民眾有中國大陸旅遊史且有發燒或者呼吸道症狀，就轉往疫病門診就醫，避免和其他看病病人停留在同一空間。

▲▼林口長庚各大出入口貼上封條，請就醫民眾從急診門口進入醫院，醫護人員穿好全身裝備戴口罩為患者量體溫。（圖／記者李宜秦攝）

▲林口長庚醫護人員穿好全身裝備戴口罩為患者量體溫。（圖／記者李宜秦攝）

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▲▼因應武漢肺炎加強管控，台大醫院開設疫病門診。（圖／記者洪巧藍攝）

▲因應武漢肺炎加強管控，台大醫院開設疫病門診。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院29日上午開始在西址院區右側緊鄰常德街上的紅色建築物開設「疫病門診」，醫院東西址門口都設有紅外線體溫計監測民眾體溫，且要求民眾一定要配戴口罩才能入院，醫院門口也都設置口罩販賣機。

台大醫院發言人王亭貴表示，醫院將發燒患者分為三個區塊處理，第一類是從14天內有中國湖北省(含武漢地區)旅遊史並有發燒或者呼吸道症狀者，直接到急診就醫，全程採負壓隔離；第二類則是14天內有湖北省以外的中國大陸旅遊史或居住史(含港澳)，需要就診時就到疫病門診掛號；最後則是普通發燒病人，就採一般就醫模式看診。

▲▼因應武漢肺炎加強管控，台大醫院開設疫病門診。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼因應武漢肺炎加強管控，台大醫院開設疫病門診。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼因應武漢肺炎加強管控，台大醫院開設疫病門診。（圖／記者洪巧藍攝）

王亭貴解釋，這是為了抒解一般門診以及急診的就醫人潮，並避免疫病病人因看診等候時間過長，造成病菌傳播，疫病門診主要為疫病篩檢用途，在疫情期間提供可能符合疾病管制署(CDC)定義嚴重特殊傳染性肺炎之病人，快速診察及判斷，並進行病人分流。

▲▼林口長庚各大出入口貼上封條，請就醫民眾從急診門口進入醫院，醫護人員穿好全身裝備戴口罩為患者量體溫。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼林口長庚各大出入口貼上封條，請就醫民眾從側門進入醫院。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼林口長庚各大出入口貼上封條，請就醫民眾從急診門口進入醫院，醫護人員穿好全身裝備戴口罩為患者量體溫。（圖／記者李宜秦攝）

林口長庚方面，記者一早前往發現有出入口已貼上封條，醫護人員穿好全身裝備戴口罩為患者量體溫。副院長賴旗俊受訪表示，為集中管控就醫患者，醫院會封閉部份大門，僅留紅外線體溫感動的門讓民眾進出，但呼籲民眾沒必要不要到醫院，醫院就醫一定要主動告知旅遊史，誠實以對，非必要不要久待，減少探病與陪病。

嘉義長庚則只開急診中心、南側正大門和北側大門、地下二樓停車入口讓就診者進入，但進入前都會先詢問旅遊史；每個入口都設有遠紅外線體測設備，若發現發燒情況，工作人員會引導民眾至急診中心再進一步問診，如果體溫正常，就可入內，但「一定要戴口罩」才放行。

▲▼嘉義長庚南側正大門入口處，遠紅外線量測體温。（圖／讀者提供）

▲嘉義長庚南側正大門入口處，遠紅外線量測體温。（圖／讀者提供）

三總院長蔡建松受訪表示，醫院已經做好萬全感控準備，另為管理病患，已封閉部分出入口，僅留四個大門和一個小門，民眾進出一定要量體溫，同時要配戴口罩。

▲▼台北馬偕醫院大門及急診入口，管制進入人員戴口罩。（圖／記者黃士原攝）

▲▼台北馬偕醫院入口，管制進出人員都要戴口罩和量體溫。（圖／記者黃士原攝）

▲▼台北馬偕醫院大門及急診入口，管制進入人員戴口罩。（圖／記者黃士原攝）

馬偕醫院日前就宣布所有分院禁探病，陪病患家屬最多2人，進出醫院需戴口罩和測量體溫。今（29日）實際到台北馬偕兒童醫院和台北馬偕急診入口，發現急診入口有拉起紅龍，醫護人員穿著全套設備，戴口罩為每一位進入醫院的民眾量體温以及檢查他們是否有配戴口罩，沒有的民眾就請他戴上口罩後再進到醫院。

台北榮總醫務企管部主任李偉強表示，北榮從指揮中心宣布疫情之後，隨時啟動相關感控措施，包含設計完整動線，主要出入口量體溫，也有人監控大家戴口罩進入院區，門診住院都有這樣相關動線，如果有疑似發燒不舒服，會由待命救護車「專車」送至急診外有戶外發燒篩檢站。

▲▼因應武漢肺炎疫情，台北榮總入院需戴口罩、量體溫。（圖／記者陳世昌攝）

▲台北榮總入院需戴口罩、量體溫。（圖／記者陳世昌攝）

臺北醫學大學附設醫院方面，院方表示，實施管制出入、加強管理、強化分流三措施。民眾進出方面，限縮為三個平面出入口，且均設有紅外線體溫監測器，包括三大樓正門口、二大樓正門口及中央走廊出入口；地下停車場由警衛量測訪客體溫；病房陪病家屬每床限一人；每晚10點，各病房家屬與看護員均需量測體溫。

管理面，出入口均張貼公告，要求進入醫院者務必配戴口罩，若有未戴口罩者也請其配合戴口罩；全院同仁加強自主管理，落實量體溫，若因發燒就診，確實向主管通報並嚴格執行居家自我管理。

另自1月28日起開設類流感門診，看診對象為14天內無中國旅遊史、發燒、類流感症狀者；若病人有類流感症狀及中國旅遊史或曾與疑似、確診個案接觸者，務必請病人戴上口罩轉至急診，並進入急診的分流就診。

▲▼北醫因應武漢肺炎管制民眾出入，限縮為三個平面出入口，且均設有紅外線體溫監測器。（圖／臺北醫學大學附設醫院提供）

▲▼北醫因應武漢肺炎管制民眾出入，限縮為三個平面出入口，且均設有紅外線體溫監測器。（圖／臺北醫學大學附設醫院提供）

▲▼北醫因應武漢肺炎管制民眾出入，限縮為三個平面出入口，且均設有紅外線體溫監測器。（圖／臺北醫學大學附設醫院提供）

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