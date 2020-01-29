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政府說推廣電競但他辦比賽慘賠「不敢收」曝內幕：與其內鬥不如開源

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記者羅志華／採訪報導

自台灣戰隊TPA於2012年，奪下《英雄聯盟LOL》世界冠軍後，「電競」開始在台灣受到關注，近年來，不只政府喊著要發展電競，部分學校也開立電競專班，除了遊戲、電腦周邊廠商，紛紛以電競作為噱頭，政治人物到了選舉更將「推廣電競」，當作吸引年輕選票的手段，霎時間，電競彷彿成了台灣未來發展的希望。

▲▼《爐石戰紀》比賽活動。（圖／受訪者提供）

▲「導播哥」Albert憑著對電動的熱情，舉辦了多場《爐石戰紀》賽事，希望能給電競新人一個伸展的舞台。（圖／受訪者提供）

但發展電競喊了這麼多年，在台灣最具指標性的《英雄聯盟》LMS職業聯賽，卻在2019年宣布解散，兩支戰隊MAD、FW，也宣布「不玩了」；而曾於2018年代表MAD戰隊，參加《英雄聯盟》世界賽的電競選手微風Breeze，也認為台灣受限於市場，無論廠商贊助、觀眾似乎都已走到了極限。

而Albert則在另一項熱門項目《爐石戰紀》中，花了數百萬籌辦比賽，卻一路慘賠苦撐，即使過程中合作廠商、工作人員、選手情義相挺，最後仍因收視不見起色，讓眾人忍痛結束賽事；到底電競在台灣是真有發展空間，還是另一個被畫出來的大餅，就讓我們聽聽實際投身電競產業的Albert怎麼說。

從小愛打電動，父母卻把電腦當成「壞東西」

Albert自小就喜歡打電動，但他成長的家庭，跟從前台灣多數的家長相似，認為打電動是浪費時間的玩樂，甚至將電腦與電動畫上等號，一看到Albert坐在電腦前，就覺得他肯定在做甚麼「壞事」；Albert工作賺錢後，碰上近年來電競產業崛起，他看朋友比賽辦得好像很輕鬆，也開始試著籌備賽事，想以另一種形式，延續從小到大對電動的熱情。

辦比賽很好賺？不好說…

但Albert實際投入後，才發現辦比賽「沒那麼好賺」，台灣人口少、市場小，廠商贊助的預算自然也有限，「以電競來說，就算做的事情差不多，但在台灣跟大陸薪水就是不一樣」、「賽事的關注度也受限於觀眾數量」、「辦比賽的大家都吃不飽」。

▲▼《爐石戰紀》比賽活動。（圖／受訪者提供）

▲想辦電競比賽，可不是找幾個人來網咖打打遊戲就行，首先得取得廠商的授權，還要提交詳細的企畫書。（圖／受訪者提供）

而辦比賽，也不是找幾個人來網咖對戰就行，要先取得遊戲廠商的授權不說，有時還得接受各種限制，詳細的企劃、規章、條件更是不可少，若找不到廠商贊助，可能就得自費「生出獎勵」，當遊戲紅了、辦比賽的人多了，廠商選擇也變得更多，想辦比賽恐怕還要「削價競爭」。

▲▼《爐石戰紀》比賽活動。（圖／受訪者提供）

▲電腦周邊產品與電競相輔相成，廠商往往也樂於贊助，但如果找不到贊助，賽事主辦者恐得自己花錢「生出獎勵」。（圖／受訪者提供）

一場比賽的成本，大致可分為場地、人事支出及獎品（金），收入的話主要是選手報名費及廠商贊助，還未出名的選手、轉播人員，有時為了曝光、磨練實力，即使報酬、獎勵不好也願意出賽，隨著賽事做大，不僅參與人員的能力、知名度獲得成長，廠商贊助的意願也跟著提高，理想狀態下，最終可形成兼顧營利、人員待遇的健全生態。

新人沒了比賽怎麼辦？他一路慘賠不敢收

Albert表示，一場賽事的背後，不知是多少新人賭上前途、好不容易說服家人才能出來比賽，若賽事結束、甚至中途停辦，對選手來說不僅是失業，在華人「不允許犯錯」的文化下，更難的，恐怕是回去後該怎麼向父母交代。

Albert作為電競活動的投資者，秉持保護、扶植新人的使命感，即使辦比賽一路賠錢，也不願說收就收，錢坑因此越挖越大，身邊的選手、工作人員不忍他一人苦撐，除了勸他停辦外，也願降價、甚至無償幫忙，Albert與合作廠商可說是戰到最後一兵一卒，直到最後迫於收視壓力，眾人才忍痛結束賽事。

▲▼《爐石戰紀》比賽活動。（圖／受訪者提供）

▲一場比賽除了工作人員、參賽者外，還要有人轉播、講解，才能炒熱氣氛，投身電競的人員，隨著賽事舉辦，一路累積名氣、實力，期望有天能在更大的舞台上發揮。（圖／受訪者提供）

戰隊、廠商間內鬥內行，外鬥…

Albert表示，台灣的電競市場確實不大，但多年經營下來，賺錢的機會其實很多，他舉《英雄聯盟》為例，「台灣戰隊明明已站上世界舞台，應有機會爭取國外廠商贊助，卻只在國內『削價競爭』非常可惜」；除了選手可透過網路連線，去參加外國的比賽，有經驗的業者，也能去承包國外賽事的籌辦，開發新的利潤空間。

都是「打電動」，其實差很多

Albert認為，電競雖然都是「打電動」，但各項目間差異極大，目前流行的《英雄聯盟》、《爐石戰紀》、《絕地求生PUBG》，在遊玩方式、訓練方向上就完全不同，電競選手若要轉換跑道，難度並不亞於運動選手更換項目，但不少民眾仍認為只要坐在電腦前，都是「一樣」，目前也僅有少數電競選手，能在多個項目裡有亮眼表現。

▲▼《爐石戰紀》比賽活動。（圖／受訪者提供）

▲熱門的遊戲項目，玩家數量多，也較能成為電競項目，但一些在國際爆紅的遊戲，卻因在台灣沒有廠商代理、合作，而乏人問津。（圖／受訪者提供）

正因為如此，選手養成時要「玩甚麼」，成了重要的課題，但台灣的電競媒體，幾乎都跟廠商掛勾，只要是廠商沒代理或合作的遊戲，哪怕在國際上紅透半邊天、獎金也相當優渥，卻可能因沒人想「搬石頭砸自己的腳」，而只做一點點、甚至不做報導，這也是明明《Dota2》的比賽獎金最高、《Fornite要塞英雄》國際人氣超旺，卻都在台灣紅不起來的原因之一。

▲▼六都電競大賽啟動記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲中華電信冠名贊助六都電競大賽，隨著賽事轉播不時「工商突襲」，優惠方案竟成了年輕觀眾間開玩笑的「梗」，一瞬間拉近了與消費者的距離。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

電競塑造新價值，年輕消費者買單意願高

另一方面，除了政治人物近年開始在賽事露臉，讓電競獲得不少關注外，「電競」更在年輕消費者心中，成為一種信仰價值，滑鼠、筆電、耳麥、鍵盤，只要與電競掛勾，在銷量上總有亮眼表現，華碩（2357）的電競周邊產品，在2019年的銷量就成長了27%，其他企業也可藉贊助電競戰隊、賽事，提高品牌在年輕消費者間的認同感，「電競」不只是年輕人實踐夢想的機會，對企業來說，更可能是開拓新市場的契機。

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