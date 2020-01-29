人夫偷情1次就中　小三懷孕11週「一張發票」見光死！

▲與小三激情後就中獎了！人夫買婦嬰用品的「單據」遭妻發現後，偷吃行徑全曝光。（示意圖／非當事人／取自免費圖庫stocksnap）

記者孫于珊／台北報導

一名身為人夫的28歲周姓男子竟背叛妻子搞外遇！與23歲剛大學畢業不久的年輕女子佳佳（化名）在床上「激烈運動」，不料一次的激情就中獎了！周男只好先「偷偷」照顧負責，幫佳佳買婦嬰用品，但「單據」卻沒滅跡，遭妻子發現後，驚覺自己綠光罩頂！憤而對2人提告通姦、相姦罪。

從通訊內容顯示，佳佳明知周男是有婦之夫，竟然還情不自禁，在自己租屋處與周男發生1次性關係。

之後佳佳發現生理期遲遲未來，緊張地買驗孕棒一驗......竟出現2條線，到醫院產檢時，懷孕週數已達11週。周男為了做個「負責的男人」，購買了許多婦嬰用品，而「購買單據」就順手放入隨身物品中。孰不知，眼尖的妻子發現這張單據不對勁，逼問周男之下，周男才坦承一切。

佳佳事後也坦承犯行，法官依相姦罪，處佳佳有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴；而周男涉通姦罪部分，因妻子願再給他機會，決定撤告，因此台北地院判決公訴不受理。

▼妻子發現自己綠光照頂後，憤而提告老公與小三妨害家庭之通姦、相姦罪。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

►最愛、必買！！！IG討論爆款

【更多新聞】

►批名醫許達夫癌症自然療法「害一堆人」 北榮醫吳元宏「善意」言論獲勝訴

►悍女被劈腿狂捅男友！刀穿胸腹險死...再嗆他：不是什麼女人你都惹得起

►愛不到就毀了她！男出「奧步」裝可憐 發文痛罵愛慕女「B-word」