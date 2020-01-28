武漢肺炎驚傳「無症狀患者」　陸官方證實「確診案例」：還會傳染

▲李興旺表示，近日從確診病例中的密切接觸者發現「無症狀感染者」。（圖／路透社,武漢中心醫院）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，大陸全國目前已累計超過4500例確診病例。北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺表示，近日有發現一些「無症狀感染者」，身體沒有明顯發熱，只有偶爾出現乾咳、乏力等症狀，且有一定的傳播率。

大陸國家衛生健康委今（28）日召開新聞發布會，李興旺會上提到，日前有觀察到一些出現無症狀的感染者，雖然沒有症狀，但是做核酸檢測卻呈現陽性。他表示，這類型病人發熱不明顯，偶爾乾咳或者乏力，「因此是經過我們主動搜索、增加檢測能力之後才發現的。」

此外，李興旺強調，這類病人具有一定的傳播力，主要是透過近距離的飛沫傳染，「但咳嗽症狀一般沒有那麼常出現，所以從這方面來講，可能傳播力不會那麼強。」他表示，這些無症狀感染者都是在密切接觸者中發現的，而這些密切接觸者現在都在進行醫學觀察，因此「他們不會隨意到公共場所，大多是在家進行隔離，這樣也確保了我們對傳染源的控制」。

▲武漢新型肺炎的「無症狀感染者」多半只出現少數的咳嗽症狀。（圖／路透）

李興旺指出，新型武漢肺炎的症狀大多是咳嗽，並且透過近距離飛沫傳播給其他人，而「目前所謂的近距離，主要是在1-2米之間或者1.5米的距離，可能會造成傳播，我們需要做好防護。」除此之外，他強調，該病毒也會透過接觸傳播，例如揉眼睛可能就會造成感染。

另外，關於網路上近日流傳，現在大陸感染新型肺炎的病例約在10萬左右，李興旺也對此回應，頭一次聽到10萬這個數字，「我們的數據每天都在實時更新，如實向全球和全國公開。」大陸國家衛生健康委公布，截至1月27日24時，30個省累計的確診病例為4515例，死亡病例有106例，累計治癒出院60例；此外，目前疑似病例則是6973例。

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