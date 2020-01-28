媲美三峽大壩　四川「烏東德水電站」耗資千億今年蓄水

▲四川烏東德水電站。（圖／翻攝自百度百科）

記者陳政錄／綜合報導

繼三峽大壩後，大陸又一重量級水電工程將於2020年投入使用，係位於四川的烏東德水電站。藉金沙江水可達年設計389.1億千瓦時（度）的發電量，在日前通過蓄水功能驗收後，預計2020年7月下閘蓄水、8月首台機組發電，2021年12月全部機組投產發電，成為大陸西南地區的重要供電工程。

烏東德水電站位於四川省會東縣和雲南省祿勸縣交界處金沙江河道上，水電站壩頂高程988米，最大壩高270米，總庫容74.08億立方米。電站安裝12台單機容量85萬千瓦的水輪發電機組，裝機總容量1020萬千瓦，年發電量389.1億度，工程總投資額達到1000億元人民幣，於2012年開工後，即將正式投入使用。

▲水電站具備防洪功能。（圖／翻攝自騰訊網）

投入使用後，烏東德水電站將成為大陸繼三峽、溪洛渡之後，第三座千萬千瓦級巨型水電站，除負責解決四川省等溪南地區供電問題外，作為大陸「十三五」時期規劃中，「西電東送」的重要工程之一，烏東德水電站還將將電送至廣東、廣西。

今年1月6日，烏東德電站送電廣東廣西±800千伏特高壓多端直流示範工程線路（7標段）架線順利貫通，是全線20個標段中，第二個實現貫通的線路標段。該送電起點為雲南昆北換流站，經廣西柳北換流站，止於廣東龍門換流站，途經云南、貴州、廣西、廣東4個省份。

以當前進度來看，烏東德水電站除左岸地下電站、洩洪洞三大標段施工進入關鍵期外，其他部位基本完工。與此同時，它也創造了一個紀錄，就是世界上最薄的300米「雙曲拱壩」，拱梁厚度達46.25米，厚度比僅為0.168。在發電同時，它還需要肩負防洪、攔沙和運輸等功能。

▼建成蓄水模擬圖。（圖／翻攝自百度百科）

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