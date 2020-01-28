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社會 社會焦點 保障人權

婦幼隊女警超甜美！提供熱食還載婦人回家　網暴動：求巡邏點！好想被照顧

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記者陳雕文／新北報導

新北市4名外型清新的婦幼隊女警日前執行巡邏勤務，在中和區中正路的內側車道發現走路一跛一跛的婦人，當時天氣冷又溼，她們趕緊下車關切，透過愛心手環連繫其兒子，隨即以巡邏車載送老婦人返家；家屬對員警熱心處置與關懷大表感激。金釵照片一出也讓網友嗨翻，「跪求巡邏點！好想被照顧」

▲▼婦幼隊女警。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北婦幼隊女警外型甜美平易近人，深受民眾喜愛，網友還想尋求巡邏點，只願一睹美女容顏。（圖／記者陳雕文翻攝）

女警楊佳潔解釋，當時看到婦人神色恍惚地行走在道路中央，多次與疾駛車輛擦身而過、險象環生，立即將巡邏車停放於老婦人後方、避免疾駛之車輛撞上，後來才載婦人回家。

▲▼新北婦幼隊。（圖／記者陳雕文攝）

▲準備出勤的江家儀，對鏡頭害羞一笑。據了解，她從警約1年，還向記者分享說，「自己一直都渴望為民服務，尤其是弱勢婦女！希望盡一份心力保護她們」。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，新北婦幼隊女警普遍外型亮麗且熱心助人，深受長官、民眾喜愛；守護弱勢婦孺是她們的職責，每天盯著電視新聞，隨時觀察是否有婦幼相關案類（比方家暴、性侵事件）一發現案件即派員介入調查，要為新北市的弱勢討公道！

▲▼新北婦幼隊。（圖／記者陳雕文攝）

▲楊佳潔，從警10年，原本是流浪教師，因為不時看到女性被欺負、歧視，毅然決然考進婦幼隊想保護弱勢婦孺。（圖／記者陳雕文攝）

除了較嚴重的案件之外，婦幼隊最常在路上遇到迷途老人，她們已經下意識會上前關心，觀察是否有愛心手環，必要時還會先載回隊上提供熱食，甚至載人回家，為民服務可說是不遺餘力。除了符合名言，「台灣最美的風景是人」新北婦幼隊的女警們更是「人美心也美」

▲▼婦幼隊女警。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲婦幼隊員警熱心為民服務。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市警局呼籲，民眾家中如有失智長者，除應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等）、注意其可能活動範圍外，也可向新北市政府社會局登錄並申請「預防走失愛心手鍊」，增加長者走失時被尋獲機率；弱勢遭遇嚴重案件，記得報案讓我們保護你／妳！

▼婦幼隊出勤巡邏。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼新北婦幼隊。（圖／記者陳雕文攝）

▼女警盡力為民服務，希望幫助老弱婦孺平安回家，減少憾事發生。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼婦幼隊女警。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼許憶萱（從警1年）的爸爸也是警察，她想追隨其腳步，放棄會計相關的工作從警。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼許憶萱（從警1年）爸爸也是警察，想追隨其腳步，放棄會計相關的工作從警。。（圖／記者陳雕文攝）

▼簡佑珊（從警1年）原本想追求更穩定的生活而考試，從警後被婦幼隊上的氛圍感動，決定全力以赴為民服務。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼簡佑珊（從警1年）原本想追求更穩定的生活而考試，從警後被婦幼隊上的氛圍感動，決定全力以赴為民服務。。（圖／記者陳雕文攝）

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