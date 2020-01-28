犯錯卻急著撇清　小孩慣性說謊其實是父母教養方式錯了！

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如果有一天，象徵傳統的葉問與不按牌理出牌的唐老大剛好是鄰居，將會擦出什麼樣的火花呢？背景不同的兩人，卻都受人敬重；同樣身為父親，卻有著迥異的教養方式。由黃正昌、董胤程兩位在現實中皆為教育專家的作者，化身為具備東西方衝突風格的超級奶爸，以日常為背景，帶出生活中常見的13個教養難題。

【當小孩犯錯不敢說，卻被父母發現時，您會如何處理呢？】

業師父：你說的應該是小孩犯了錯，卻都不肯說的情形吧？

糖老大：是啊，果然業師父也是有經驗。

業師父：何止我有經驗，我想全天下的父母應該全都有這樣的經驗吧。

糖老大：沒錯，小孩子犯錯是一定不可避免的；但犯了錯卻不敢講，是來自於從小到大他們犯錯後，父母對待他們的方式，造成的既定印象所產生的，這個倒是可以避免或減輕。

業師父：小孩犯錯了不敢說，甚至說謊不是天性如此嗎？

糖老大：這就要先看看小孩為什麼犯了錯會不敢說或說謊的原因了。如果從小打翻杯子就被打手、不聽話就被罵、考試不及格就被打……等等，這樣的邏輯是：「做錯事=被處罰」。長大後，潛意識知道了做錯事的後果，自然就會想盡辦法來掩飾做錯事的這件事情，當然也就不敢講或是說謊囉。

業師父：這麼說也是，連大人在做錯事的時候都會想辦法閃躲、卸責，因為知道犯錯要付出代價，何況是小孩。

糖老大：小孩也是人嘛。有時候不一定是處罰，而是來自於父母的態度，例如一樣是打翻水杯，爸媽雖然沒有處罰，但邊擦桌子邊情緒激動地對孩子大罵：

「唉呀！你在幹嘛啦！」

「為什麼那麼不小心！」

「你給我站遠一點，我現在在幫你擦桌子，這些都是你弄倒的！」

以上雖然不是處罰，但是這樣激動的情緒與說話內容造成的「言語暴力」，對孩子來說，犯錯的既定印象就等同於恐懼，也會讓孩子長大後對於自己所犯的錯會不敢說，也不敢靠近你。

業師父：有時候父母的反應是很即時的，或許也沒有想那麼多。那應該怎麼說會比較恰當呢？

糖老大：就拿剛才的例子來說，說真的，弄翻水杯實在不是什麼如喪考妣的事情，我們是不是可以先對當下的事情嚴重程度作判斷，如果不是有立即危險性的事情，我們可以先調整一下對這件事的態度，而不是想都不想直接小題大作的反應。如果只是弄翻水，我們可對孩子說：

「喔？剛才是怎麼弄倒的呢？杯子有沒有弄破？」

「你沒事吧？有沒有割到手？有沒有嚇一跳？」

「我知道你不是故意的，下次要小心喔。」

後面可以加一句：

「等一下記得要把桌子跟地板擦乾淨，好嗎？我拿抹布給你。」

一方面讓孩子不會對自己無心犯的錯有挫折及罪惡感，同時又可以讓孩子在面對自己犯錯時，知道自己必須要善後，而爸媽願意給予適當的協助。

業師父：打翻水杯確實是小事情，不用反應過大。不過有時候總是會碰到一下大事，例如偷錢之類的情況呢？像我們以前被抓到偷錢，一定被抓來挨罵、罰跪、痛打一頓也是逃不掉的。

糖老大：當然，有些家長會覺得這是最快最有效的方式，打跟罵的確在短時間可以看到立即效果，小孩痛哭、認錯。業師父小時候是不是也有類似的情形啊？

業師父：哈！糖老大見笑了，我就是被痛打一頓的那個！

糖老大：別不好意思，我小時候也是很頑皮好奇的，也是偷過爸爸口袋裡的零錢被抓到。你還記不記得被打之後，你是對於偷錢這件事覺得自己錯了？還是犯錯後被打的恐懼呢？

業師父：嗯……好像是被打這件事對我來說恐懼。那時候小小的心靈甚至想：

「真倒楣，下次偷錢一定要更小心，不要被抓到。」

那到底，面對孩子偷錢等脫序行為，父母該如何解決呢？

本書將為您詳細解答。

書名：教養相對論：先懂孩子再懂教，當葉問遇到唐老大會問的13個教養難題

作者：黃正昌、董胤程

出版社：布克文化（布克學習）

ISBN：978-957-9699-89-1