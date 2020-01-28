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8個月小貓狂打噴嚏！鉗子一拉...拖出「超噁肥滋滋寄生蟲」

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記者曾羿翔／綜合報導

美國北卡羅來納州（State of North Carolina）一名獸醫日前為一隻貓咪看診，原以為小貓只是患有慢性鼻炎，但在經過嚴密的檢查後卻驚覺，有一隻「超肥寄生蟲」住在貓咪的鼻孔裡，緊急用鉗子將蟲子挖出後，更傻眼的發現，這隻寄生蟲超肥超大，是這名醫生有史以來見過最大的寄生蟲之一。

根據《太陽報》報導，小貓當時被送到溫特維爾（Winterville）的東部動物保健中心（Eastern Care East），獸醫在為貓咪進行檢查的時候，意外的發現有一隻活跳跳的肥寄生蟲正住在貓的鼻孔當中，於是決定用手術用鉗子把這隻蟲子給夾出。

從影片中可以看到，醫生先是把小貓的頭部固定住，並讓鼻腔朝向上，以便手術前子方便進入鼻孔裡，而隨後夾出來的寄生蟲幾乎快要比貓鼻孔還要大，整個軀體十分豐滿肥胖，畫面相當噁心。

報導中指出，拍攝影片的人表示，這隻小貓只有8周大，當牠到達診所時被發現會打噴嚏和慢性鼻炎會一直流鼻涕，而且右邊鼻孔明顯擴張，在做檢查之前完全沒想過貓的鼻孔裡會有一隻如此巨大的蟲，通常來說寄生蟲大概為1公分，在鼻子內出現那麼大隻還是第一次。幸運的是小貓在經過手術之後已經完全康復，出院後也不再打噴嚏了！

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