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社會 社會焦點 保障人權

大年初二想唱歌　爛醉男毆運將還打飛警眼鏡

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記者游宗樺／新北報導
新北市有名男子在26日大年初二晚間喝得爛醉，從新莊與3名女性友人共搭乘計程車，表示要前往板橋區星聚點歡唱，但是男子上車後便大吼大叫，在計程車行經台65快速道路時，還從後座出拳毆打運將，警方上前關切還被他打飛眼鏡，最後這名爛醉男子被警方逮補上銬，將依照依刑法妨害公務及社會秩序維護法移請偵辦及裁罰。

▲▼警察當場把李男壓制上銬。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警察當場把李男壓制上銬。（圖／翻攝自《爆料公社》）

警方調查，49歲的李姓男子喝得爛醉，在車輛行經台65快速道路時，坐在後座的李男不但大聲咆哮，還出拳毆打64歲的古姓運將，運將遭毆忍耐疼痛，勉強將車開到目的地後報警，正巧後埔派出所余姓警員在附近錢櫃KTV守望，前往查看卻遭李男藉酒挑釁，不但動手打飛警員眼鏡，甚至揮拳捶打警員安全帽，余姓警員見狀立刻將他壓制在地，並呼叫支援警力到場。

支援警力在3分鐘內迅速抵達，10多名警員到場將李男逮補上銬帶回偵辦，一旁女性友人在旁緩頰說李男已經喝多了，經酒測其酒精值高達0.99毫克。

古姓運將表示，雖然不是第一次載到醉漢，但出手打人就是不對，而且車輛在快速道路上行駛，如果發生什麼事，後果不堪設想。

警方表示，過年連假期間民眾歡度新年，但警方仍堅守崗位，在板橋5家大型連鎖KTV頻繁臨檢，同時也在容易鬧事的熱時熱點派員臨檢、守望，避免民眾藉酒鬧事或是聚眾鬥毆，對於鬧事民眾，新北市更有一套「滋事案件管理系統」，將這些愛打架的份子建檔管制，屢勸不聽者不排除提報組織犯罪強力檢肅。

▲▼警察當場把李男壓制上銬。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警察將依社維法及妨害公務進行法辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方指出，刑法「妨害秩序篇章」也修訂上路，為了預防聚眾鬥毆，刑法149條及150條已將「公然聚眾」的要件改為「於公共場所或公眾得出入的場所聚集3人以上」，同時提高罰金刑刑度，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑。並於第150條增訂「意圖供行使的用而攜帶凶器或其他危險物品」、「因而致生公眾或交通往來的危險」等危險行為態樣的加重處罰，對於原本許多雙方不提告的打架鬧事事件，在這次新法修正後，只要符合構成要件，警方一定祭出鐵腕直接移送法辦，也呼籲民眾到這類消費場所絕對不要發生脫序行為。
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