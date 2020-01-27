黑曼巴Kobe殞落！詹皇Lebron崩潰痛哭　80秒拭淚影片曝光

▲41歲的Kobe Bryant與13歲的女兒墜機身亡。（圖／路透社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）27日搭乘直升機時，意外墜毀身亡，消息震驚全球，除了讓不少球迷崩潰之外，一生的好對手「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也忍不住落淚，畫面曝光後讓不少人心酸。

「詹皇」與「黑曼巴」身披23及24號球衣，雙方的對決更是球迷們專注的焦點，而多年在NBA的征戰，也隨著Kobe退休、James轉入湖人畫下句點，兩人更成為了互相敬重的好友，多次互相推崇。

▲湖人布萊恩、騎士詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）



據外媒報導，James今日在湖人隊的飛機上得知Kobe死訊，一時無法接受，直到下飛機後還和妻子擁抱，並獨自轉身走開，拿出衛生紙不斷擦拭眼淚，落寞又孤獨地離開機場，全程80秒的畫面都被拍下，讓人越看越辛酸。

許多外國網友看完紛紛留言，「一個成熟的男人有時也必須哭泣，這一點都不丟臉，他失去了一位親密的對手、老師及朋友」、「無法想像他的感覺，前一天晚上才超越對方的總得分」、「Kobe最後的發文是祝賀LBJ打破紀錄…」「我本來不喜歡詹姆斯，但現在開始敬重他了」。

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