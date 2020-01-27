飛了半個地球…法國男以甜點征服台灣女孩的味蕾　這一切都是因為「她」

▲「Chez Pierre法國傳統點心」點心深受民眾喜愛，而這些甜點，源自一對「台法姐弟戀」的故事。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

經常出現在板橋火車站環球百貨二樓露天中庭的「Chez Pierre法國傳統點心」，其製作的瑪德蓮、費南雪或手工餅乾，在網路上都被大力狂推。據了解，攤子主人Pierre Garand為了愛情，從巴黎飛到台灣定居，但變成甜點名人並征服廣大女性的味蕾，其實是個美麗的意外。

癡心的Pierre Garand（31歲）為了愛情來到台灣發展…而他和另一半Esther（34歲）的愛情故事，得從5年前的英國倫敦開始說起。當時Esther到英國求學，在倫敦香氛名店歐舒丹打工，準備回臺前遇見歐舒丹區域經銷商的兒子Pierre Garand，兩人互相欣賞，隨後談起遠距離戀愛。後來Pierre追到板橋，感動Esther及其家人，進而登記結婚。

●因為「體貼」意外變「達人」

由於臺灣氣候相當溼熱，生活不易適應，小倆口跑到澳洲打工度假2年，想慢慢評估未來發展，當時他們買了二手休旅車，改造成可烹飪的小車子，因Esther愛吃甜點，但澳洲物價貴，於是Pierre憑著對家鄉奶奶和母親做點心的美食記憶，決定DIY，沒想到味道令Esther深深著迷！

▲每一份甜點，都象徵著Pierre Garand對老婆Esther的愛。（圖／記者陳雕文翻攝）

因為Pierre體貼太太Esther，沒事常做點心慰勞她，「甜點達人」的天賦因此被挖掘出來，兩人回台後在新北市板橋區建國街開設工作室，成為許多消費者訂購結婚禮餅、彌月禮盒的熱門首選，從甜點、餅乾到醬料，把老饕們（幾乎都是女生）的心都融化了。

Esther笑說，Pierre的手藝很特別，每次只要試做甜點，第一次出手就非常好吃，幾乎都不用再修正，就這樣兩人想著可以回臺灣靠著做甜點維生，於是開始點心工作坊的事業。

Pierre表示，為了開甜點工作室，夫妻倆吃遍臺灣知名甜點店的招牌點心，幾個月下來發現，雖然不少點心都稱「法式」，但其實已經失去了法國點心原有樸實樣貌，或許是為了增加賣相和適合消費者的口感，但嘴巴叼的他還是覺得甜點應該要有自己的個性，也感謝大家的賞臉。

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