學校前公然露出...他拎褲大喊「老師，要不要」！下秒強壓路人逼用嘴硬來

▲阿宏公然到幼兒園前露鳥。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台東報導

一名男子「阿宏」（化名）日前到一間幼兒園的入口處，公然將褲子、內褲脫下，並在門口大喊「老師，要不要」，而事發之後沒多久，阿宏又在路上見到女子「花花」（化名）躺在路邊的椅子上，竟然就直接衝上前，強迫對方以嘴為他進行性行為，行徑相當誇張。

判決指出，阿宏日前到一間幼兒園前，基於供人觀賞之意圖，竟然就直接脫下外褲、內褲，將自己的性器官露出，甚至還直接在門口猥褻地大喊，「老師，要不要」。更誇張的是，阿宏公然露完鳥離去後，又看到花花躺在路旁的沙發椅上，竟然又再度色心大起，朝她伸出魔爪。

阿宏看到花花獨自一人躺在沙發椅上，就將褲子脫下露出性器，並用手壓制對方，一手搓揉對方胸部，另一手則強壓對方頭部，想以此逼迫花花替他口交，所幸經過花花極力反抗，以及鄰近幼兒園的教師的見義勇為阻止、報警之下，阿宏的惡行並未得逞。對此，法官審理後，依公然猥褻罪，判阿宏拘役50日，得易科罰金。另外，強制性交猥褻罪的部分，則判他1年8月徒刑。

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