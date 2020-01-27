16屁孩闖豪宅開趴...喝醉直接拆房「落地窗整片碎」！慘況曝光

▲澳洲青少年開趴太瘋拆房子。（圖／翻攝自7News）

記者錢玉紘／綜合報導

現在許多人都會將空屋出租當作AirBnb，但若是遇到很雷的房客，就真的欲哭無淚。澳洲維多利亞州哈卡威（Harkaway）有一間AirBnb就發生出現可怕的租客，整個家的設備幾乎都被破壞，連門窗都打破，原來是一群16到19歲的青少年，前後對比照曝光後，連警察都覺得傻眼。

澳洲《7News》報導，這間房子內有5間房間，外觀是漂亮的磚牆跟大片落地窗，還有一個延伸到戶外、採光超美的小客廳，上方有個吊燈，在AirBnb網站上一晚價格為750元澳幣（約台幣15,960元），但據了解，這群青年並沒有訂房，直接擅闖近來開派對。

而這場趴明顯已經徹底失控，且一直持續到凌晨，鄰居半夜被吵醒後報警，7名員警以及警犬在凌晨5點半左右到達現場，將這16名少年少女全部逮捕。鄰居表示，「他們一點都不尊重這個區域，就只是來開趴的，我們現在連在自己家都覺得害怕」。

從現場的照片中可以看到，延伸到戶外客廳的落地窗都被打破，上面的吊燈也被扯下來，裡面的桌椅倒在地上，幾處木造的裝潢也變成碎片，整個房子裡都是空的啤酒罐與酒瓶，非常可怕。

屋主指出，他在2018年以170萬澳幣的價格買下這間房子當作投資，並在AirBnb網站上出租，他無法理解為什麼有人會想要這樣破壞房屋。目前在網站上暫時無法預訂這間房，預計還在整修中，而16名青少年可能將被以多項罪名起訴。