南海撞機EP-3E受損迫降　機組員情急淋咖啡銷毀電子設備

▲EP-3偵察機機組員返國後接受民眾歡迎。（圖／路透社，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

美軍一架EP-3E偵察機於18年前在南海與中國大陸一架戰鬥機碰撞，緊急降落海南島，機上人員全被俘虜。迫降時美軍機組員曾嘗試要銷毀機上的重要設備與情報，但他們沒有受過實際的培訓，情急之下只好把咖啡倒入電子設備，並將一些文件丟出窗外。

▲殲-8B飛行員王偉撞機後下落不明。（圖／翻攝自中國軍網）

根據We Are The Mighty報導，一架美軍EP-3E偵察機於2001年4月1日在南海區域進行偵察任務，解放軍派出2架殲-8B戰鬥機監視與攔截，結果其中一架編號81192戰鬥機於海南島東南110公里處與EP-3E偵察機發生碰撞後墜毀，飛行員王偉失蹤，EP-3E則是受損嚴重，被迫降落於海南島。

▲EP-3偵察機。（圖／路透社）

EP-3E在迫降過程中，按照正常訓練機組人員必須破壞儀器並且跳傘，或讓飛機沉入海中，避免機密情報落於其他國家手中。但當時機組人員可能經驗不足加上沒有足夠器具可以破壞設備，於是最終把咖啡倒入電子設備，並將一些敏感文件扔出窗外。

▲安-124(AN-124)運輸機載運EP-3。（圖／路透社）

EP-3E後來選擇迫降海南島陵水機場，機組人員馬上被解放軍拘留，兩國開始對該事件責任歸屬僵持不下。最終經過談判陸方願意釋放24名機組員，但不允許美方派維修人員修理飛機，最終則是美軍雇用俄羅斯空運公司的安-124運輸機，才將受損的EP-3E拆解運走。

▲EP-3最後被拆解後返國。

當運輸機來接收EP-3時，就發現飛機有被拆解研究的跡象，可能陸方有藉此了解一些情報設備，不過這對未來大陸的軍事發展有多少幫助無從可知。根據英媒The Intercept報導，前CIA員工史諾登曝光的機密文件中，就有提到南海撞機事件，美方確實有些電子設備落入中國大陸手中，不過事後並沒有懲處機組人員，反而還頒給飛行員勳章，主因是他拯救了機上所有人員。

▼美方機組員也都平安回國。