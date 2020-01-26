立榮班機降落台南機場　發現越捷延遲起飛　機長緊急拉起重飛

▲台南機場跑道發生一起飛機欲降落，竟發現跑道還有飛機未起飛，緊急拉起重飛事件。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南機場跑道26日下午發生一起飛機欲降落，竟發現跑道還有飛機未起飛，緊急拉起重飛事件，據了解是立榮班機欲降落，發現越捷班機還在跑道上，空軍塔台當時發現越捷班機尚未起飛，隨即呼叫即將進場降落的立榮航機「重飛」，避開兩機可撞擊意外。

據了解，台南機場是軍、民共同機場跑道，26日下午3時多，有航空迷發現當時是越捷班機在南面跑道頭準備起飛，但不知何故一直沒有起飛，而從金門飛抵台南空域的立榮航機，想從台南南面空中向北降落機場跑道，立榮航班看到跑道頭有等待起飛的越捷班機，隨即拉高機頭重飛，避開可能在跑道撞上越捷航機的飛安事故，而在航空迷界議論紛紛，網路社群上引起討論。

台南航站主任楊益瑞說明表示，當時越捷航班已進到跑道頭準備起飛，但不知何故，準備起飛動作延誤過久，使得後方空中想進場降落的立榮航班察覺跑道頭仍有越捷航班等待起飛。空軍塔台人員見狀即呼叫立榮航空「go around（重飛）」，立榮機師隨即拉起機頭重飛、再繞飛1圈，立榮航班表定下午3時15分抵達，因重飛緣故，延誤到3時30分落地；越捷則延誤約1小時，約3時18分才起飛。

楊益瑞主任指出，此事是越捷班機在跑道頭準備起飛時間過久，以致影響後方立榮航班的降落，最近越捷航班經常有延誤情形，塔台人員基於避免碰撞的安全必要程序，才會呼叫立榮航機重飛，這是在班機航務調度上，是一般性可能發生的正常操作程序，非並飛安事件。但此一事件，立榮航空可能會對越捷航空提出不滿意報告，會要求越捷航空與空軍塔台作出說明。