還有269組百萬大獎！全台「這8家投注站」開獎率超高　內湖、頭份是旺地

▲春節期間民眾不妨買張刮刮樂試試手氣，不過要量力而為，不要過度沈迷。

圖文／CTWANT

根據台彩統計，今年開出「大樂透加碼的春節大紅包」獎項，共締造出58位百萬元大獎得主，北中南有8家彩券行的開獎頻率高，其中又以苗栗頭份「山琦企業社」堪稱是全台最常開出的投注站，桃園市龜山「來就富商行」與高雄阿蓮「金蓮華彩券行」也挺旺，連續多年都開出獎項。

從小年夜（1/23）起到大年初一，大樂透春節大紅包獎項累計已送出91組，還有269組百萬大獎待送出。今天大年初二（1/26）大樂透仍然會開獎，頭獎保證1億元，並將加開9個獎號，對中其中任6個即對中春節大紅包獎項。

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以下為整理2020年春節大年除夕、初一開獎頻率高的彩券行。

大年初一（1/25）：內湖開獎金額高

共45家投注站開出春節大紅包獎項、31名百萬得主；另有4組為兩注均分，每人各分得50萬元獎金；1組為3注均分，每人各分得33萬3,333元；另有一組由4注均分，每人各得25萬元獎金。

其中，以台北市內湖區的「好彩頭彩券行」開出2注，兩張中獎彩券各對中100萬元和50萬元獎金最高。

還有高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」，自2017年起每年均有開出春節大紅包獎項的紀錄，2020年大年初一則是第6次開出。

新竹市北區的「照達商行」和新北市土城區的「益億發彩券行」，也都各開出該投注站第4次的春節大紅包大獎。

大年除夕夜（1/24）：頭份、龜山開獎次數多

該期所加開的大樂透春節大紅包獎號，投注站共開出33家，其中27名幸運兒獨得100萬元的春節大紅包，另有6人所對中的春節大紅包組別因有2注中獎，每人各得50萬元獎金。

其中位於苗栗縣頭份鎮的「山琦企業社」繼小年夜之後，再度開出春節大紅包獎項，連續二天都開出百萬大獎，第四屆以來開出春節大紅包的次數累計高達8次，就開出期別8期來說，堪稱全台最常開出春節大紅包獎項的投注站。

桃園市龜山區的「來就富商行」在2016、2017、2018年春節期間均曾開出大紅包獎項，除夕夜再度開出，累計開出次數已達6次之多。

彰化縣彰化市的「鑫億來投注站」曾於2107年間開出1注春節大紅包獎項以及5千萬元的大樂透頭獎。

高雄市彌陀區的「能發彩券行」亦曾於2016年開出過1億元的大樂透頭獎、2108年開出1注春節大紅包獎項。

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