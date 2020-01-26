巧！姜太公鼠年國運籤「三箭開雲路」出爐呼應小英政策　道場主席解籤了

圖文／鏡週刊

以點七星燈廣為人知的台北陽明山姜太公道場，準確預測2020年蔡英文總統成功連任、打趴坊間許多命理專家，引發外界熱議之後，近日應信眾要求，抽出鼠年國運籤。巧的是，籤詩第1句「三箭開雲路」，恰好呼應蔡選前力推的觀光三箭、年輕人租屋三箭等政策，蔡英文連任大位，彷彿冥冥中，自有定數。

姜太公國運籤為：「三箭開雲路，營求指日成，許多閒口語，翻作笑歌聲。」道場主席羅世新說，卦象顯示，鼠年國運及執政改革之路，必逢險阻，同時不免遭遇批評聲浪、閒言閒語及眾口鑠金的情形，但只要執政團隊秉持國家利益，努力踏實，到頭來皆能逢凶化吉，遇難呈祥。

羅世新也提醒，從國運籤可以看出來，中共必對台灣有所打壓、步步進逼，執政者必須發揮智慧應對，假設碰到挫折即退縮，必定徒留遺憾。國運如此，對應於企業與個人事業，亦是如此。

每當農曆春節來臨之際，不僅國運籤引人關注，如何在新年開運招財，也是大家關心的話題。姜太公道場依循往例，將於大年初一、初八、初十五，舉辦七星燈大法會。初四也將於「姜太公五路財神殿」舉行補財庫大法會，希望新的一年來臨，國人能得到姜太公及五路財神加持，心想事成。

姜太公道場去年特別製作銅質魚幣錢母，由於大受信眾歡迎，今年再奉姜太公指示，推出新版類琉璃黃水晶魚幣錢母，再由眾神明加持，成為道場在庚子年與信眾結緣的超級幸運物。羅世新說，姜太公魚幣錢母不同於一般財神廟的錢母，其喻意為：「姜太公釣魚，大家年年有餘。」除了可當飾品配戴，也能擺在家中或辦公室的財位。



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