澳門都更14年來最大進展　盼解除「100％住戶同意」限制

▲澳門有許多屋齡30年以上的老房。（圖／澳門特區政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門上月舉辦「回歸20周年」大會，新任特首賀一誠在就職典禮上表示，政府將加快城市規劃與公屋建設，推進都市更新與智慧城市發展。於此同時，「澳門都市更新法律制度」草案也正步入立法的最後階段，而草案中最受關注的，就是解除現行法規「樓宇重建業權百分比」的限制，有望視屋況從原本的100％調降至90％、80％，甚至60％。

根據澳門媒體報導，澳門屋齡超過30年的老房目前有超過4000棟，在居住品質、市容美觀、社會治安、天災因應，以及經濟發展上都有許多不良影響。事實上，澳門的都市更新計畫14年前就在推動，但一直沒有太大進展，直到澳門政府近來成立「都市更新委員會」又成立「都市更新公司」之後，相關計畫才開始有具體進展。

▼大陸國家主席習近平赴澳門，與新任特首賀一誠握手。



「澳門都市更新法律制度」草案去年推出，並於12月中完成公眾諮詢，已進入立法最後階段，其中最受注目的，就是解除「樓宇重建業權百分比」的限制，依照現行法規，樓宇若要重建，必須 100％的業權人都同意，也就是不能有任何一戶持反對意見。

草案則希望能視屋況調低重建所須的業權人百分比，如：屋齡30年以上的樓宇，90％的業權人同意即可；屋齡40年以上的樓宇，80％的業權人同意；被視為殘危、危及公共衛生及安全的樓宇，60％的業權人同意即可。

此外，草案也強化業權人的保障，在補償措施方面，提供多種方案選擇，包含：單位置換（俗稱「樓換樓」），換回同等、相等的新建或其他樓房；現金賠償，參考房價給予一定比例的補償；特別津貼，在現金補償的基礎下，給予因遷居產生的開支與搬遷費等。

▼澳門政府就「都市更新法律制度」舉行公開諮詢。