網咖女服務員「機房內遭強硬亂來」！扯男上下摸遍　被逮瞎喊：我想包養她

▲阿宏對網咖女服務員伸出狼爪，犯後還辯稱自己是想包養對方。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿宏」（化名）是台南一間網咖中的常客，而他日前看到網咖女服務員「小桃」（化名），走到網咖裡的機房休息，竟然就一時色心大起，偷偷跟在後面，並強行對小桃伸出狼爪，行徑相當誇張。對此，法官認為，阿宏的行徑已經觸犯強制猥褻罪，因此判他6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏時常到台南一間網咖中上網，是該間網咖的常客，但他卻在2018年9月間的某天早上，看到女服務員小桃走進機房休息時，藉機尾隨在對方身後，接著就朝對方伸出狼爪。阿宏先是將右手伸入小桃的內衣裡面搓揉，接著又隔著長褲撫摸對方的下體，種種誇張行徑，讓小桃當場嚇壞。

對此，法官認為，阿宏為了滿足一己私慾，就罔顧、不尊重對方的性自主權，甚至在犯後還一度否認犯行，辯稱是要包養小桃，自己沒有違反小桃意願。法官審酌，阿宏直到法院審理時，才坦承犯案，考量他的教育程度、經濟狀況後，依法判他6月徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

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