打卡新景點！淡水日本警官宿舍破7千人入館　春節加碼送「限量」禮

▲淡水日本警官宿舍首次推出「鼠年喜氣濃－繪馬祈願DIY」活動。（圖／淡水古蹟博物館提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市立淡水古蹟博物館將於1/26（初二）至1/29（初五）舉辦「淡古春來金鼠跳」新春系列活動，其中，淡水日本警官宿舍首次推出「鼠年喜氣濃－繪馬祈願DIY」活動，每天10點及下午2點，各發送25份「繪馬」入館禮，可在專門接待貴賓的應接室內自由創作，畫下對新年的願望。

淡古館長柏麗梅表示，警官宿舍開館後，短短1個月內就將突破7,000人次參觀，是近期最熱門的打卡拍照景點之一，適逢農曆春節，特別加碼贈送木製繪馬，增添過年祈福的氣氛，歡迎大家與親朋好友一同來走春。

除了「鼠年喜氣濃－繪馬祈願DIY」外，1/26（初二）9點30分在淡水紅毛城將贈送前100位進館的民眾一份開館禮，是限量款「1884清法戰爭滬尾之役」的文創品，僅此一次機會。

另外，得忌利士洋行前棟的故事館、淡水海關碼頭C棟的體驗館、前清英國領事官邸的洋人生活館及滬尾礮臺的軍史館也推出「樂不思鼠－金鼠逛淡古集章趣」活動，共有4款縮小版建築外觀的鋼印圖案供壓印，加入淡古粉絲專頁或追蹤IG即可索取特製集章書籤，每天前100名集滿4種鋼印的人，還可再到滬尾礮臺免費兌換1本特製版「匾額筆記本」，推薦有集章控的朋友把握春節連假期間1次完成，帶回新年新收藏。

淡水古蹟博物館春節期間1/24（除夕）及1/25（初一）休館，1/26（初二）至1/29（初五）每天9點30分開館，延長開放至18時，門票１張80元，可參觀紅毛城、小白宮及滬尾礮臺，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等享免票優惠。另外，淡水海關碼頭、得忌利士洋行、多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍等則是不分對象，全年度免費參觀。