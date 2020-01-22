1歲小弟走路跌倒！鉛筆直刺「左側眼眶」5公分...太痛自己拔掉了

▲醫生演示受傷情況。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東東莞市近日發生鉛筆刺入眼眶的意外。事發當時，1歲2個月的瑞瑞（化名）手拿鉛筆，在家中走路玩耍，不料突然摔倒在地上，鉛筆刺入左側眼眶約4、5公分。送醫後，瑞瑞檢查出左上眼眶的眶上壁骨折，骨折碎片已陷入顱內，此外左側額葉腦有挫裂傷，還有氣顱、左側眼眶上緣積血等症狀。

▲檢查結果。（圖／看看新聞）

根據《看看新聞》報導，東莞市兒童醫院神經外科近日來了一對焦急的父母，他們1歲2個月的孩子瑞瑞，距離鉛筆刺入頭顱已經7個多小時了。家屬表示，孩子在家中走路玩耍時，手拿鉛筆不慎摔倒在地上，他們聽見哭聲前往查看，發現鉛筆已刺入了瑞瑞的左側眼眶。

▼骨折碎片已陷入顱內。（圖／看看新聞）

輾轉多家醫院，瑞瑞來到市兒童醫院，而在途中他因感覺疼痛，甚至自行拔出鉛筆。男童父親透露，當時在車上，妻子抱著兒子，「剛開始是把他兩隻手按住的，後來他手一甩開，自己就把筆拔出來了。」

到達市兒童醫院後，神經外科醫生為瑞瑞進行了頭顱CT檢查，報告顯示，瑞瑞的左上眼眶的眶上壁骨折，骨折碎片已經陷入顱內，此外左側額葉腦有挫裂傷，還有氣顱、左側眼眶上緣積雪等症狀。

▲瑞瑞已經康復。（圖／看看新聞）

經過緊急的準備，醫生立即為瑞瑞施行手術，並順利、完整取出了顱骨碎片。由於手術後瑞瑞眼瞼還存在高度腫脹，醫院神經外科隨後為其進行了結膜囊沖洗、眼部給藥等措施預防感染，還指導家屬避免讓他用手揉搓眼睛，避免強光刺激，做好眼部衛生等。

目前，瑞瑞恢復狀況很好，神志清醒，左眼腫脹也在逐漸消退。醫生提醒，小孩活潑好動，家裡的一切物品也可能成為孩子玩耍的目標，家長一定要確時刻保持警惕，讓危險遠離孩子。