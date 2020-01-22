英國大學研究「預計中國2000人感染」　大陸衛健委正面回應了…

▲彭博社記者提問。（圖／翻攝自國務院新聞辦公室）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今（22）上午10點舉行新聞發佈會，首次就「武漢肺炎」情況進行中央層級的對外說明。會上，彭博社記者提問，英國大學研究預計中國有2000人受到感染？對此，中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福否認，「目前我們掌握的情況，並不是這位科學家計算的模型情況。」

高福進一步表示，「這位科學家的計算結果我也看了，這是一個數學模型，您剛剛問的數字是他算出的數字區間的最大數。」

他說，認識任何一個新生事物，尤其像這樣的病毒，一定是「事實是事實，知識理論是理論」，「我們也歡迎大家提出各種模型，其實現在也出來很多模型，這樣的模型是不是和事實相符合，我想隨著大家對這個病毒的認識，會去驗證這個模型。」

此外，高福還表示，新型冠狀病毒的來源是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物，根據目前的流行病學認知，新型冠狀病毒對於兒童等年紀小的人不易感染；此外，目前沒有證據表明已經出現新型冠狀病毒感染肺炎的「超級傳播者」。

大陸抗SARS專家、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山20日曾在受訪時強調，許多冠狀病毒都是藉由哺乳動物傳染給人類的，包含SARS、MERS等，都是從某個野生動物來的，中間有一個宿主，然後再感染人類，「除了戴口罩、量體溫等防疫措施外，也要改變習慣，不要再吃野味了。」

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