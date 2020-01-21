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陪女兒溫習生物科「意外摸到腫塊」　檢查後確診患上轉移性口咽癌

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▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲爸爸陪女兒溫生物科考試，意外發現患癌險死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

英國43歲的爸爸詹金（Jonathan Jenkyn）去年陪同17歲女兒艾莉絲（Alice Jenkyn）溫習GCSE生物科考試，按課本內容撫摸頸部尋找淋巴結位置，竟然摸到一顆葡萄般大小的硬塊，檢查後確診患上轉移性口咽癌，由於發現得早，隨即開始一系列治療後已經康復。

據《每日郵報》報導，詹金摸到腫塊後，和艾莉絲討論腫塊形成的原因，「我解釋說淋巴結會因不同的原因而發炎，但我向女兒保證我會去檢查」。他隨後到醫院做檢查，數星期後確診患上轉移性口咽癌，按醫生指示開始為期6周的化療及電療。醫生表示，「詹金非常幸運，腫瘤發現的早，如果沒有及時發現腫瘤，他或許活不到2020年。」

艾莉絲則說，沒想過與爸爸一同溫習考試竟會為一家人的生活帶來如此巨大的改變，「爸爸能康復回家真的太好了，看到他病重的模樣真的很難過，治療期間要親手向爸爸餵食，對我來說是一大打擊」。

抗癌成功的詹金也開玩笑的說，「這次吸取到最大教訓是，必須協助你的孩子溫習考試。」現在他致力為醫院籌款，希望幫到更多與他有相同經歷的病人。

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