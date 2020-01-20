顏面神經麻痺「吃東西會掉出來…」　蘇貞昌嘆：得失成敗要改寫定義

圖文／鏡週刊

立法院院會今（20日）三讀今年度中央政府總預算，行政院長蘇貞昌不但親自到立法院致意，中午也參加第9屆民進黨團立委餐敘。餐敘時蘇貞昌分享他去年11月罹患顏面神經麻痺的狀況時提及，當時他嘴巴歪、吃東西會掉出來、講話也會漏風，所以他對得失成敗的定義都已改寫，覺得人生沒什麼好計較。

蘇貞昌回憶起當時發現他顏面神經麻痺的狀況時，蘇的女兒、立委蘇巧慧插話說：「很多人打電話給我，說你爸爸有沒有怎麼樣？我才打電話給你說有沒有怎麼樣，你說沒有啊！沒事情啊！」蘇貞昌笑說：「因為顏面神經麻痺，自己沒感覺啊！」

蘇貞昌說，因為顏面神經麻痺時笑起來是還沒麻痺的神經拉著，所以會往另一邊歪，「我現在有經驗了，所以我現在人生經驗之豐富，可以給各位參考。」引起全場爆笑。

蘇貞昌也感嘆，本來你想要福國利民、計畫霸志驚天畏地，但「下一刻你卻是連笑起來都嘴巴歪的，吃東西都會掉出來，你連講話都會漏風，連自己的身體都掌握不住，也不過是一天之間，沒什麼稀奇啦！」他說，得失成敗都要改寫定義，他現在都覺得沒什麼好計較的。

蘇貞昌也特地向立委解釋，選戰期間他顏面神經麻痺，總統蔡英文下令要他休息，他休息一天又開始上班，主持院會時講話會漏風，「我連自己的女兒總部成立3場只有去1場，沒有幫女兒站吉普車（掃街）。」

與立委餐敘，蘇貞昌分享顏面神經麻痺心得（立委何志偉辦公室提供）



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