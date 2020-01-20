過年前缺錢竟持槍搶劫　資收場狼犬「照睡不誤」隨他劫走4萬5

記者陳豐德／「新北報導

桃園一名男子年前想吸毒又缺錢，竟開車跑到新北市樹林區八德路上一家資源回收場，持槍闖入辦公室內搶走4萬5千元後逃逸，女會計嚇得不敢張揚，最讓老闆傻眼的是，辦公室內養的德國狼犬全程躺在地板上呼呼大睡，對於搶匪闖入毫無警覺，警方獲報後在12小時內在桃園將搶匪逮捕歸案。

▲資收場被搶匪闖入，狼犬全程呼呼大睡連頭都沒抬起來。（圖／記者陳豐德翻攝）



樹林警方於17日下午2點多接獲民眾報案，稱自己遭人持槍強盜財物，警方獲報後不敢大意，立即派遣線上警力及偵查隊同仁趕赴現場；案發現場為一處資源回收場的辦公室，被害人則是負責收銀的員工，警方立即封鎖現場採證，並組成專案小組全力偵辦。

經警方了解，該名范姓嫌犯（45歲）跟陳姓友人一同租屋在桃園市中壢區，平日以打零工維生，犯嫌先前曾短暫在樹林區租屋，並曾在該資源回收場變賣過物品，因而才鎖定該處行搶。犯嫌因打零工收入不穩定，年節將近因缺錢花用，竟心起歹念，開著向陳姓友人借來的車子，到曾經拿東西變賣過的資源回收廠持槍行搶，搶劫全程辦公室內地板上的狼犬都在睡覺，被害商家共損失新臺幣4萬5千元。

樹林警分局成立專案小組全力偵辦，在案發後立即調閱沿線監視器畫面，第一時間掌握嫌犯往桃園方向逃逸，並同時掌握嫌犯身分，迅速在12小時內在桃園市平鎮區將范嫌逮捕歸案，他聲稱是因為過年缺錢買毒才會動念犯案，訊後全案依強盜罪嫌及槍砲彈藥管制條例移送新北地檢署偵辦。

▼警方扣得搶匪所持的槍枝。（圖／記者陳豐德翻攝）



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