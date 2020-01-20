本土劇男藝人周長輝吸毒「認了！」　獲緩起訴須戒癮治療

▲演員周長輝涉吸安毒遭北市警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝）



記者陳豐德／「新北報導

台灣電視本土劇擔任臨演的藝人周長輝，去年7月因住處藏有安非他命、吸食器等毒品犯罪工具，被松山警方逮捕後移送地檢署偵辦，經過調查後他坦承轉讓以及吸食毒品，地檢署依照毒品危害條例給予緩起訴，但必須交付國庫6萬元，且要接受勒戒治療。

松山警方去年7月追查轄內一起毒品持有案件，落網犯嫌向警方供述，毒品來源是來自男演員周長輝，警方按兵不動立刻深入追查，經近2個月的佈線蒐證，持搜索票前往周長輝新北市三重區住處進行搜索，在其住處搜出5小包安毒及玻璃球吸食器，他事後坦承轉讓給朋友吸食，並同意接受毒品戒癮治療，因此檢方同意給予緩起訴。

周長輝外型陽光、經常大秀上健身房苦練的好身材。他曾在本土劇中擔任臨演，周長輝常接案擔任模特兒工作，也曾拍過酒品廣告，其臉書中PO出的都是泳池健美身材、出國旅遊等相當陽光的照片，周男還屢屢宣稱做公益，上傳關懷癌童的照片，警方沒想到周長輝形象看似不惡，卻私下吸食安毒

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