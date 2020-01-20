誤食含肉毒桿菌腐敗魚肉　嘉義縣黑面琵鷺2天內7隻死亡

▲黑面琵鷺誤食含肉毒桿菌毒素的腐敗魚肉，導致無法站立，被醫事人員救回。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府18、19日兩天接獲通報，數隻軟腳黑面琵鷺倒臥在沙灘上，隨即派員送醫急救，初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，確切結果須等檢驗報告出爐。

▲黑面琵鷺誤食含肉毒桿菌毒素的腐敗魚肉。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義縣政府農業處18日接獲野鳥學會通報在布袋鎮嘉南大橋北方發現2隻黑面琵鷺出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，送醫後經獸醫師初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，所以施以抗肉毒桿菌毒素血清的注射，經過急救後，一隻黑面琵鷺研判因肌肉麻痺造成呼吸困難而死亡，另一隻目前尚在觀察中。

▲獸醫緊急確認黑面琵鷺誤食原因。（圖／記者翁伊森翻攝）

同地區19日又再次獲報軟腳黑面琵鷺倒臥沙灘情事，經派員巡查後，12隻黑面琵鷺傷亡統計如下，7隻死亡，5隻觀察中，1/18，2隻(1隻死亡；1隻急救觀察中，重症)，1/19，10隻(6隻死亡；4隻於特生中心急救觀察中，重症），嘉義縣家畜疾病防治所同時進行採樣送驗，結果預計2周內出爐。

▲黑面琵鷺誤食腐敗魚肉，進一步確診。（圖／記者翁伊森翻攝）



農業處指出，肉毒桿菌在一般土壤中為常見菌種，肉毒桿菌會在腐爛之魚類大量增殖並釋出毒素，黑面琵鷺往往因誤食到這些腐爛之魚類造成中毒。現場雖未發現魚屍，但已請本縣野鳥學會、本縣生態保育協會、林務局嘉義林區管理處鰲鼓濕地解說團隊及本府魚塭查報員針對濕地及魚塭協助加強清查與巡護，以減少黑面琵鷺接觸肉毒桿菌毒素的機會。



農業處再次指出，黑面琵鷺是第一級(瀕臨絕種)的保育類野生動物同時在國家自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅皮書中被列為瀕危物種，近年嘉義地區黑面琵鷺度冬族群已超過600隻，達全世界黑面琵鷺族群15%，是黑面琵鷺相當重要的棲息地，目前正值賞鳥季節，呼籲民眾，如發現鳥類異常傷亡或有大量魚貝類死亡之情形，請立即通報縣府農業處處理(連絡電話：05-3620123分機8803 呂先生)。

►超越藍綠，就靠她了