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交通食宿+景點全包！台鐵超懶人2日遊　蒸汽火車、美學觀光列車一次滿足

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▲▼台鐵今日起將舉辦為期3天的「鳴日─臺鐵美學復興論壇 FUTURE-RENAISSANCE」系列活動。（圖／台鐵提供）

▲台鐵3月郵輪式列車套裝行程，採用全新打造的美學觀光車廂。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

備受歡迎的郵輪式列車全新行程來了！台鐵於3月初春之際，採用全新打造的美學觀光列車，搭配人氣王「CT273蒸汽火車」，推出2支適合季節出遊的遊程。套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽等所有費用，相當適合旅客放空出遊去。

▲▼台鐵CT273蒸汽火車。（圖／台鐵提供）

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▲行程中可搭乘CT273蒸汽火車。（圖／台鐵提供）

為提升郵輪式列車服務品質及呈現不同風貌，台鐵安排3月7、8日從中部出發，3月28、29日從北部出發兩趟次，搭配全新打造的「美學觀光車廂」，以郵輪列車的行程運行。

▲▼台鐵3月郵輪式列車行程 。（圖／台鐵提供）

▲台鐵3月郵輪式列車行程 。（圖／台鐵提供）

全新的美學觀光車廂，採用搶眼的黑橘配色，座椅為寬敞、舒適的三排設置，頭巾、窗簾、座椅、車內照明等細微處均富含美學設計巧思，吸引眾多鐵道迷及民眾的廣泛關注與一致好評。

▲▼龜山島。（圖／台鐵提供）

▲行程包含龜山島登島。（圖／台鐵提供）

這次的套裝行程，配合季節規劃，如龜山島登島、林田山森呼吸以及池上伯朗大道漫遊。住宿飯店也嚴選花蓮理想大地渡假飯店與台東池上日暉國際渡假村，讓旅客在享受特色遊程之餘，同樣享有優質的住宿體驗。

▲▼台鐵美學觀光列車,台鐵觀光列車。（圖／台鐵提供）

▲3月郵輪式列車行程，1月20日上午9點開放訂票。（圖／台鐵提供）

為便利旅客及早安排假期，行程售票日期於出發日前2個月開賣，全新行程訂於1月20日上午9時整開放訂票，相關行程可參閱台鐵網頁或洽協力廠商易遊網旅行社（客服專線：02-25014047）。

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