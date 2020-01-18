藝術無國際　「柏林沒有停」台灣與德國的國際交流畫展　

▲台南市北區甘樂阿舍美術館18日起，推出「Berlin Melting柏林沒有停」展覽。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區甘樂阿舍美術館18日起，推出「Berlin Melting柏林沒有停」展覽，首度有敘利亞畫家Semaan Khawam（西曼卡哈萬）、西班牙籍畫家Eduard Bigas（愛德華．畢加斯），首度跨海來台展作，歡迎藝文愛好者到場參觀。

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▲甘樂阿舍美術館藝術家曾英棟（右），歡迎柏林的Kuchling畫廊主人Robert（左）、西班牙籍畫家Eduard Bigas，來台參展。

柏林沒有停（Berlin Melting）的展覽名稱發想自文化的交融與碰撞，也象徵了台南和柏林的藝術多元性。藝術家曾英棟於2018年及2019年曾在柏林的Kuchling畫廊舉辦「第五元素」、「五行」的個展，與畫廊主人Robert成為熟識好友，並在駐德代表謝志偉支持下，促成國內難得與德國頂尖藝術界跨國交流展。此次是柏林畫廊（Gallry Kuchling）來甘樂阿舍美術館舉辦的交流展，也是他們第1次來到台灣展覽，兩位相當具有個人風格的藝術家共帶來51件精彩作品。18日下午3時的開幕茶會，吸引眾多藝術家與藝術愛好者到場參觀。

其中，敘利亞畫家Semaan Khawam（西曼卡哈萬）原本要來台灣參加開幕展，但由於現在黎巴嫩政局極度不穩定，日前才發生流血突，他決定留下來與平民同袍繼續革命，共同為爭取自由而奮鬥，「鳥人系列作品」，象徵他對自由與民主的追求。

▲柏林畫廊（Gallry Kuchling）來甘樂阿舍美術館舉辦的交流展，吸引眾多愛好者參觀。

策展人許萍芬表示，西曼1974年出生于敘利亞，目前居住在黎巴嫩。他是設計師、演員、作家和詩人，也可說是1位「戰士畫家」，他一輩子在戰火炮灰中創作，因此他的畫著重強調衝突，宗派主義和該地區言論自由的局限性所帶來的社會政治後果，以挑戰官方的政府審查制度。他的畫作以朦朧的調色板呈現，以反映他的黑暗主題。他與一群藝術家，將其創作所得的款項，充作爭取自由民主的經費，與威權專制作長期抗爭。

除了敘利亞畫家，另1位西班牙籍畫家Eduard Bigas（愛德華．畢加斯）也是首度跨洋到台灣，他將在甘樂阿舍駐館創作至2月底，利用這段時間感受台南古都所帶給他的文化能量，將台南的風光人情交織為作品的養分！

愛德華說，他對挑釁或時尚並不感興趣，要性感也太容易了，「美，有時是悲傷的」，這才是真正的創作挑戰。

曾英棟說，藝術無國際，美的事物就是要交流，「我們走出去，世界走進來」，希望透過這個交流啟端平台，未來有更多台灣與歐洲藝術家互訪展覽，以藝術力量為台灣創造國民外交。

▲台南美術館副館長李月娥、林純雅到場參觀。（圖／記者林悅翻攝）

柏林的Kuchling畫廊主人Robert，第1次到亞洲，就從認識台灣開始。他表示，30年前「柏林圍牆倒了」之後，匯聚各國藝術家活力自由，這次交流計畫開了一個到台灣窗口，不會是單一窗口，希望能夠搭起相通橋樑，台、德藝術創作在國際並駕齊驅。

「Berlin Melting柏林沒有停」展覽，展覽日期從1月18日至2月29日，展覽地點在台南市甘樂阿舍美術館，週三至週六中午12時至下午5時開館，1月24日至28日過年休館，歡迎藝文愛好者到場參觀這難得藝術饗宴。

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