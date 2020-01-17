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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

曾謊稱「高以翔恢復意識」　《追我吧》主持人收恐嚇包裹：非常震驚和後怕

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▲華少回到《追我吧》事發地悼念高以翔。（圖／翻攝自微博／高以翔Godfrey、Host華少）

▲華少曾目擊高以翔猝逝過程。（圖／翻攝自微博／高以翔Godfrey、Host華少）

記者蔡儀潔／綜合報導

男星高以翔去年在錄製陸綜《追我吧》時猝死，當時有現場觀眾爆料，稱當天負責主持的華少曾表示「高以翔恢復意識了」，傳達不實訊息一事讓許多粉絲無法諒解。華少今（17）日在微博透露，自己收到恐嚇包裹，「裡面的東西讓我非常震驚和後怕。」

▲▼ 追我吧主持收威脅包裹,華少。（圖／翻攝自微博）

微博內容。（圖／翻攝自微博）

華少今日上午11點在微博po文稱，「很抱歉佔用大家的時間，但是我不得不說。昨天陸續收到了兩份快遞，要求簽收人是我本人，並且主動抹去了寄件人資訊。裡面的東西讓我非常震驚和後怕。這已經不是第一次了，無論是之前網路上對我的誹謗，還是這種已構成侮辱和恐嚇的行為。所以我決定交由公安機關和律師處理，昨天已向公安局西湖分局報案，並配合調查。」

華少表示，「在此也懇請大家，一切行為和表達應該以客觀事實為基礎，保持理性的態度。我不說不代表我不在意或者忘記，我不希望我的沉默換來的是對惡行的縱容。針對我可以，涉及我的家人和我的生活，我絕不軟弱和後退。」

▲華少。（圖／翻攝自網易娛樂）

▲華少被目擊現身機場，整個人略顯邋遢又委靡不振。（圖／翻攝自網易娛樂）

微博發出後引發熱議，評論區湧入超過3.5萬條留言。網友紛紛表示，「現在還真的是閒人多，吃飽了撐的沒事幹！」、「太過分了吧，換做你自己收到這種東西會怎麼想啊，華少這段時間忍受了多少輿論攻擊啊」、「希望任何人遭受不公平的對待。但希望您明白，知道真相但沉默的人也是幫兇」。

▼華少回到《追我吧》事發地悼念高以翔。（圖／翻攝自豆瓣）

▲華少回到《追我吧》事發地悼念高以翔。（圖／翻攝自豆瓣）

華少是《追我吧》主持人，事發當天也目擊高以翔猝逝過程。有觀眾爆料，說華少當時一開始出面安撫大家「高以翔恢復意識了」，然而高以翔當時其實一直昏迷不醒，這一舉動令不少粉絲無法諒解。事後，華少雖然一直沒有出面發聲，但之後被目擊回到事發地，穿著一身黑衣，站在高以翔倒下的花壇邊默哀許久，心裡似乎也不好受。

▼網友曾怒斥華少傳達不實訊息。（圖／翻攝自微博／Host華少）

▲華少回到《追我吧》事發地悼念高以翔。（圖／翻攝自微博／Host華少）

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