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吳敦義哽咽掰！她在吳名字後寫「4字」　名嘴看國民黨7大敗因：都是他

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吳敦義在中常會結束後哽咽表示，大家都辭了。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

國民黨下午召開中常會，黨主席吳敦義率領黨務相關一級以上主管請辭。吳敦義在歷經兩個多小時會議後步出黨部中山廳，準備接受挺吳支持者獻花，但由於現場等待媒體太多，吳敦義選擇改從二樓搭手扶梯下樓，手上抱著捧花的吳敦義立馬被媒體包圍提問，但因現場提問者太多，滿臉哀傷神情的吳敦義僅哽咽的對媒體表示：「都已全部總辭了！｣

黨內傳出吳敦義原本有意請辭待命到新黨主席產生，但是反吳派堅決不許，昨天晚間吳因此決定率一級主管在今天請辭，且立即生效，而從吳敦義哽咽到將近說不出話，也凸顯他對立即走人這件事，顯然相當在意。

雖然吳立即請辭平息了黨部外立場不同的支持者繼續紛爭，但藍營名嘴並不領情，繼續追著國民黨在中常會同時提出的七大敗選檢討報告，提出強烈批評。

國民黨台北市議員游淑慧在臉書以「比較是最殘酷的—看看三任黨主席的面貌與格局」為題發文，並在吳敦義後標註的竟是「讓人無言」4字。

游淑慧說，2008年帶領國民黨重返執政的馬英九，2012年成功連任，過去也曾功在國民黨，然而面臨2014年「地方選舉」大敗後，當晚即刻毅然請辭，但他辭而不退，持續為國民黨中新生代，輔選奔走。其中特別標註「#當晚即刻毅然請辭」，對比吳敦義還要拖到今天向中常會請辭的舉動，深深不以為然。

游淑慧也提到朱立倫，他說2014年國民黨地方選舉大敗，在大海嘯下連國民黨優勢選區台北都敗選下，朱仍守住新北；在馬前主席請辭後，朱立倫負起接任工作。2015年在諸多立委委員候選人要求下，朱立倫市長背負換柱罪名，臨危受命親上火線，敗選後，「#當晚毅然即刻請辭」。最後提到吳敦義，游淑慧則在吳名字後面寫上「#讓人無言」四字。

名嘴趙少康則在談話節目《觀點》中表示，他看完整份國民黨檢討報告，洋洋灑灑列了七大項，雖然他也認為敗選責任，黨、黨主席、候選人韓國瑜本身言行都有一些問題，但卻完全沒有檢討到真問題，那就是黨主席吳敦義。

趙少康質疑，黨主席真的有認真在操盤嗎？一個黨要有黨的尊嚴，要有戰鬥力，但在吳身上看到的卻不是對選情有幫助的層面，反而個人外在盡是失言等負面問題。雖然吳敦義任內也帶領國民黨收復丟掉的縣市，還要管黨資金營運問題，但這次大選，操盤卻完全是荒腔走板，讓人看破手腳。

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