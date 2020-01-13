火山灰雲「快速朝東北方飄散」…距離近影響台灣？　氣象局解答了

▲13日凌晨紅外線衛星雲圖，黃圈內為菲律賓塔爾火山噴發灰雲分布的大致範圍。（圖／中央氣象局）



記者王致凱／綜合報導

菲律賓首都馬尼拉附近的塔爾火山（Taal Volcano）近日出現劇烈地質活動，自12日下午起噴發高溫蒸氣，隨後於13日凌晨2時49分左右噴發岩漿。中央氣象局傍晚發布塔爾火山噴發事件第一報，初步判斷火山灰雖然朝東北方向擴散，但不會直接影響台灣。

中央氣象局晚間說明，塔爾火山自12日下午1時起進入劇烈動盪的不安定時期，主火山口內的蒸氣引發了火山相關活動，並於 13日凌晨演變為岩漿噴發；根據菲律賓火山及地震研究所（PHIVOLCS）資料，塔爾地區紀錄到多起有感地震，強烈地震活動可能代表火山體下方不斷發生岩漿侵入現象，並將導致進一步噴發活動。

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菲律賓火山警戒共分為0至5級，塔爾火山目前正處於4級警戒，代表有強烈不安定或小型噴發，意味著未來數小時至數日內可能有猛爆噴發的危險。菲律賓當局強烈建議全面撤離塔爾火山島和主要火山口半徑14公里內範圍，避免火山碎屑流或火山海嘯風險，並且建議塔爾火山以北地區注意長時間降灰所造成的危險。

中央氣象局同時發布13日凌晨的紅外線為星雲圖，指塔爾火山噴發高度約以達10公里以上，預計火山噴發物質將於中高對流層內快速向東方和東北方向傳送，未來72小時內，其分布範圍約以東經125度以東之太平洋海域為主（台灣本島最東端三貂腳為東經122度）。

中央氣象局表示，塔爾火山距離台灣約1250公里，火山本身與火山灰雲對台灣均無直接影響，但提醒國人若前往塔爾附近地區旅行，應提高警戒並隨時注意當地發布資訊。另外，菲國民航當局建議飛機避開塔爾火山周圍空域，避免噴發物質中的飛灰和碎石對飛機造成危害。

▼菲律賓當局已經針對塔爾火山發布4級警戒。（圖／達志影像／美聯社）



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