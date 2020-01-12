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警揭分屍魔變態割陰真相！狠切5大塊...棉被+塑膠袋雙層包覆避血水外滲　

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▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的兇嫌林國平目前下落不明，萬華警方提供照片讓民眾指認提供線索。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的兇嫌林國平目前下落不明，萬華警方提供照片讓民眾指認提供線索。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

11日台北市萬華區富民路發生一名打零工的男子林國平涉嫌殺害同樓層馬來西亞女華僑鄧永恩分屍後載往基隆七堵山區棄屍，檢警11日中午根據林男租賃車輛的GPS車行軌跡、在山區尋獲鄧女遭切割的屍塊；據了解鄧女遺體被尋獲時全身赤裸，並被分屍肢解裝入5個塑膠袋後裝入2個大紙箱內，林男還刻意用自己租屋處棉背來包裹屍塊避免血跡外洩，犯案後頭腦冷靜，但手段相當殘忍。

大馬女華僑失蹤多日　竟遭分屍棄置基隆山區

▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的外型陽光，卻不幸遭遇變態林男慘遭殺害肢解。（圖／翻攝網路）

檢警封鎖現場勘驗，發現鄧女遺體被肢解成5大塊，其中一袋身軀與頭顱相連、連同鄧女一腿屍塊分裝成一箱，另外幾個塑膠袋內則發現鄧女兩隻手臂和另一條腿。總共分裝在兩個大紙箱內。

▲林國平分屍候選擇從樓頂曬衣間後方窗戶攀爬逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林國平分屍後從樓頂曬衣間後方窗戶攀爬逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

林男利用在新北市中和區某租車行租來的白色納智捷7人座休旅車當做運屍工具，但正當林男7日租車完返回萬華住處打算運屍時，卻遭遇萬華警分局東園所警員上門訪查，林男冷靜到完全配合警方詢問，警方研判鄧女雖然失蹤，但因證據不足警方無法發動搜索，卻因此錯失第一時間人屍並獲、第一時間逮捕兇手的機會。

至於鄧女下體慘遭林男切除，但經檢警封鎖線場勘驗後，警方發現鄧女下體確曾遭刀切割破壞，但不排除是林男分屍時不慎下刀偏差切壞，也有可能屍塊棄置山區後遭流浪狗啃咬造成。檢警目前將擇日委請法醫針對鄧女屍塊驗屍釐清她生前是否遭下藥、性侵以及確切死因。

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