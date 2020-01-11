足足忍1年！11萬人韓國瑜社團暴動　「開票大落後」臥底集體上岸：崩起來

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020總統大選從去年開始就備受矚目，臉書上更不乏挺韓、英迷社團，其中就有個韓粉社團有10萬多網友加入。11日下午4時開票後，有鄉民看到蔡英文漸漸將票數拉開，便點開社團「想說去關心一下我們韓粉的情緒如何。」沒想到一篇篇的為韓集氣文底下，卻有一堆臥底現身，大暴動的場面讓他笑呼「真舒服～」

鄉民在PTT的Gossiping板上貼文「FB韓粉社團暴動啦！」說看到開票票數後，他想說關心一下韓粉情緒，就去看了這個擁有10多萬韓粉的最大社團，結果看到一篇「只是剛開始，我們韓家軍一起幫韓總集氣！」的PO文底下，冒出一堆臥底「忍了大半年了」、「準備崩潰吧老人們」、「笑死，原來大家都臥底，是自己人。」

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▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉憂心不已。（圖／記者林敬旻攝）

另一篇「我是保持平常心看待，因為我準備好了」，PO文底下也有許多網友留言「韓粉崩潰吧！哈哈哈哈」、「韓粉都給我下去」，這一幕讓原PO笑噴「靠北也太多臥底反串了吧哈哈哈哈哈！進社團忍了一年，真舒服～」

PTT還有另一則爆卦「韓國瑜社團幾乎都臥底？」網友文中表示「韓國瑜後援會11萬人，要申請的，不能隨便進去，平常都在哈韓、罵蔡，結果現在臥底全出來了？」可以看到FB網友紛紛留言，「等好久哦！崩起來崩起來」、「這社團就到今天為止吧」、「笑死，大家都出現了」、「集體上岸。」

鄉民忍不住留言直呼，「柯南的黑暗組織哦」、「票匭箱底還沒撈出來，別高興太早」、「在電車上笑到不能自己」、「大家還真沉的住氣」、「大家都在幹大事逆= =沉的住氣的臥底」、「不演了，不演了」、「現在才浮出來壞透惹」、「原來不是只有我在裡頭」、「設這個局設了一年之久。」

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