　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

足足忍1年！11萬人韓國瑜社團暴動　「開票大落後」臥底集體上岸：崩起來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚。（圖／ETtoday）

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020總統大選從去年開始就備受矚目，臉書上更不乏挺韓、英迷社團，其中就有個韓粉社團有10萬多網友加入。11日下午4時開票後，有鄉民看到蔡英文漸漸將票數拉開，便點開社團「想說去關心一下我們韓粉的情緒如何。」沒想到一篇篇的為韓集氣文底下，卻有一堆臥底現身，大暴動的場面讓他笑呼「真舒服～」

鄉民在PTT的Gossiping板上貼文「FB韓粉社團暴動啦！」說看到開票票數後，他想說關心一下韓粉情緒，就去看了這個擁有10多萬韓粉的最大社團，結果看到一篇「只是剛開始，我們韓家軍一起幫韓總集氣！」的PO文底下，冒出一堆臥底「忍了大半年了」、「準備崩潰吧老人們」、「笑死，原來大家都臥底，是自己人。」

請繼續往下閱讀...

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉憂心不已。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉憂心不已。（圖／記者林敬旻攝）

另一篇「我是保持平常心看待，因為我準備好了」，PO文底下也有許多網友留言「韓粉崩潰吧！哈哈哈哈」、「韓粉都給我下去」，這一幕讓原PO笑噴「靠北也太多臥底反串了吧哈哈哈哈哈！進社團忍了一年，真舒服～」

PTT還有另一則爆卦「韓國瑜社團幾乎都臥底？」網友文中表示「韓國瑜後援會11萬人，要申請的，不能隨便進去，平常都在哈韓、罵蔡，結果現在臥底全出來了？」可以看到FB網友紛紛留言，「等好久哦！崩起來崩起來」、「這社團就到今天為止吧」、「笑死，大家都出現了」、「集體上岸。」

鄉民忍不住留言直呼，「柯南的黑暗組織哦」、「票匭箱底還沒撈出來，別高興太早」、「在電車上笑到不能自己」、「大家還真沉的住氣」、「大家都在幹大事逆= =沉的住氣的臥底」、「不演了，不演了」、「現在才浮出來壞透惹」、「原來不是只有我在裡頭」、「設這個局設了一年之久。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
LIVE／衝破800萬票！「史上得票最高」蔡英文召開國際記者
全文／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任
神預言蔡英文「會破800萬票」！網超狂分析：恐懼是最強力量
快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」
快訊／韓國瑜致電蔡英文「祝賀當選」：一定服從選舉結果
快訊／民選最高票總統！蔡英文奪770萬票　打破馬英九紀錄
韓粉衝黨部痛罵「搞什麼罷免」電話不斷湧入　陳清茂講一講也哭了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

足足忍1年！11萬人韓國瑜社團暴動　「開票大落後」臥底集體上岸：崩起來

大選夜拋震撼彈⋯李富城「不做氣象了」　無奈嘆：反正是年輕人天下

厚外套準備⋯投票完晚上變天！明起低溫探14度　這一天最濕冷

手舉「感性20字」紙牌…港女穿黑衣左營站呼籲投票！逼哭網友：請守住台灣

美！嘉義高樓穿破雲霧而出　他投票前空拍留下寶島仙境

為投票擠破頭！近30萬人搭高鐵回家破新高⋯交通部「派軍機助返鄉」

投票返鄉踴躍⋯搭北宜客運旅客增4成！轉運站大排長龍等回家

大選前夕23:22卸貨了！孕媽咪超堅定「投票完返院」　網淚讚：太令人敬佩

台東劉櫂豪偕同家人投票　女兒首投高顏值吸睛

投票後出遊車潮湧現！「南港起南下路段塞爆」⋯國5整條時速↓40km

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

足足忍1年！11萬人韓國瑜社團暴動　「開票大落後」臥底集體上岸：崩起來

大選夜拋震撼彈⋯李富城「不做氣象了」　無奈嘆：反正是年輕人天下

厚外套準備⋯投票完晚上變天！明起低溫探14度　這一天最濕冷

手舉「感性20字」紙牌…港女穿黑衣左營站呼籲投票！逼哭網友：請守住台灣

美！嘉義高樓穿破雲霧而出　他投票前空拍留下寶島仙境

為投票擠破頭！近30萬人搭高鐵回家破新高⋯交通部「派軍機助返鄉」

投票返鄉踴躍⋯搭北宜客運旅客增4成！轉運站大排長龍等回家

大選前夕23:22卸貨了！孕媽咪超堅定「投票完返院」　網淚讚：太令人敬佩

台東劉櫂豪偕同家人投票　女兒首投高顏值吸睛

投票後出遊車潮湧現！「南港起南下路段塞爆」⋯國5整條時速↓40km

南投「雙姝」立委實力堅強都連任　卻難救韓國瑜在地選情

超越蕭美琴上屆得票數　傅崐萁成功奪回花蓮立委寶座

不分區恐無席次！　宋楚瑜：親民黨黨團不在　沒人扮演煞車角色

林昶佐再度勝選！　遺憾戰友洪慈庸未連任

「可以驗票嗎！」　韓國瑜落後韓粉崩潰了…PO文質疑：報票機有問題？

快訊／韓國瑜發表完敗選感言後直接閃！中外記者會直接取消

快訊／韓國瑜鞠躬致謝選民：星期一就回高雄扛起肩上責任

YAMAHA推出「黃牌三輪重機」TRICITY 300！遊走城市穩定又安全

于美人：韓國瑜敗選感言是有史以來最有高度的

感謝郭台銘、柯文哲2位導師　李縉穎：藍綠高牆正在崩塌

生活熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

父母重男！女睡陽台用尿壺　弟卻睡冷氣房

年輕人塞爆高鐵！口罩妹一路站回高雄

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

搭捷運遇神級正妹　網：根本子瑜

大選前夕卸貨！孕媽咪投票完返院

他讓ATM「自動回收現金」：戶頭悲劇了

投票日上班薪資怎麼算　一次看懂

6歲以下禁入投票所　爸媽投票靠3招

手舉「噴淚20字」紙牌…港女穿黑衣高雄靜站！

議員當婚宴蟑螂！包2000帶7人來吃

更多熱門

相關新聞

韓輾壓落敗　陳揮文：不知怎麼輸？

韓輾壓落敗　陳揮文：不知怎麼輸？

2020總統大選開票大勢底定，國民黨候選人韓國瑜大輸民進黨對手蔡英文，資深媒體人陳揮文開票前表示「韓國瑜會贏120萬票」，而對於目前的結果他承認估算錯誤，卻也提出自己估算的依據，「韓上博恩夜夜秀點閱率高過蔡英文，百萬韓粉凱道大集結，我不知道他要怎麼輸？」

LIVE／韓國瑜現身高雄競總

LIVE／韓國瑜現身高雄競總

開「國瑜夜夜秀」　雞排妹：會去當來賓

開「國瑜夜夜秀」　雞排妹：會去當來賓

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

關鍵字：

2020大選蔡英文韓國瑜總統PTT

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／蔡英文最新開票情況

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

不斷更新／時力破100萬票　黃國昌準備進國會

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面