大選夜拋震撼彈⋯李富城「不做氣象了」　無奈嘆：反正是年輕人天下

▲前氣象主播李富城。（圖／翻攝李富城臉書）

記者李宜秦／台北報導

今天是2020總統大選，下午4點開始各投票所逐步開票，民進黨候選人蔡英文一路領先，國民黨候選人韓國瑜則暫居劣勢。曾於2018年底九合一大選為韓國瑜拉票的前氣象主播李富城在此敏感時刻於臉書發文，他表示將終止氣象服務，交由老天決定。李富城強調「與選舉無關」，無奈嘆「老了要退休，反正是年輕人的天下，就讓年輕人去做」。

李富城在2018九合一選舉投票日當天，於臉書為當時高雄市長候選人韓國瑜拉票，遭網友檢舉，事後被裁罰50萬元。另外針對韓國瑜曾被指控有私生女一事，他也公開力挺表示「有外遇不是很正常嗎？」並說「拿外遇問題來黑韓不是很好笑嗎？」

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▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚。（圖／ETtoday）

今日總統大選韓國瑜選情不佳，一路居於劣勢，不少韓粉難過落淚。在此敏感時刻，李富城發文表示，「朋友們晚安，從今天開始，我將停止我的氣象服務，一切由老天決定」。

李富城表示，此決定與選舉結果無關，只是自己老了，不想再做了，而且預報氣象很費力，報不準還會被政府懲罰，現在老伴也走了，自己年事已高沒力氣，才想結束服務，而且氣象是老天決定的事，誰也摸不準，今年有哪些天然災害也無人知曉，不報不會出錯，就不會受罰。

李富城指出，這幾天氣象預報都很簡短，就是因為他累了，想早點退休外出旅行，他表示，「年紀大了，可以退休讓年輕人去做，反正是年輕人的天下」，他也說「不會捨不得」，不然每天還要早起報氣象，對87歲的他而言也是一大負擔。