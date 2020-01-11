「蔡賴配」澎湖得票53%　歐中慨：立委選舉結果與其效應有關

▲總統蔡英文日前赴澎湖替立委候選人楊曜站台。（圖／蔡英文競選辦公室）

記者馬叔安／綜合報導

在這次總統選戰中，民進黨的「蔡賴配」在澎湖縣拿下27410票，得票率53.85%，贏過國民黨的「國政配」20911票，在立委選舉方面，也由民進黨籍的現任立委楊曜獲勝，得票率55.40%。國民黨籍候選人歐中慨認為，當地的選舉結果應該和總統候選人的效應有關。

澎湖縣在本屆的總統選戰中，總統選舉人數為88,432人，親民黨的「宋余配」得到2,583票，得票率5.07%；「國政配」得票20,911票，得票率為41.08%。澎湖縣在上一屆的總統選舉中，國民黨得票29.5%，民進黨則為50.8%，親民黨為19.7%。

相較於當地立委選舉結果，現任民進黨籍立委候選人楊曜以超過2萬票戰勝國民黨籍候選人歐中慨和喜樂島聯盟候選人呂應宏，於下午6點左右自行宣佈當選，完成3連霸。

歐中慨在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，面對選舉結果，自己祝福對方，並對支持自己的人感到抱歉，對於自己能得到突破2萬票，應該和總統候選人的效應有關，自己是「務實服務的人」。

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

呂應宏則表示，選舉結果跟自己預期的相差不遠，至於自己的下一步，自己很懷念在高雄主持的英文小說讀書會，如今已經兩三個月沒有參加，自己未來會繼續與會。

影／《反滲透法》影響澎湖選情？歐中慨：時間倉促難以判斷