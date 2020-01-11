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快訊／新北市第三選區！余天「自行宣布當選」　成功連任穩住三重

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▲▼ 立委余天談女兒鼓勵po文 眼眶濕。（圖／記者屠惠剛攝）

▲余天已自行宣布當選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃可昀／綜合報導

2020選戰告一段落，民進黨余天殺出重圍，票數一路領先對手，稍早已自行宣布當選，在李旻蔚、李翁月娥2位女強敵的夾殺下穩住三重。據了解，余天108年3月立委補選中力抗「韓流」，以5萬6888票打贏對手，如今再度從激烈角逐中脫穎而出。

三重一直被視為綠營鐵票倉，雖然余天去年立委補選順利打敗對手，不過，這次參選面臨到民眾黨李旻蔚瓜分選票，對方有民進黨爸爸李余典的輔選加持，不少綠營選票逐漸流失，但選舉結果證明，余天在三重區仍具有極高支持度，選民肯定他這些日子來的政績，用選票替他打出漂亮成績單。

余天先前在電視政見發表會中強調，去年3月上任後就立即執行多項政策，包括改善老舊廁所、爭取更多地下停車場等等，他承諾三重鄉親，這次連任他會把重點放在電線地下化，還有教育、醫療方面，推出更多建設造福選民。

事實上，余天這次參選可說「內外夾攻」，不僅要擔心女兒余苑綺的病情，同時還得對抗2位女強敵，還爆出連跑了18場都沒休息，臉上都冒出兩顆熊貓眼，所幸妻子、兒女、弟弟選前都大力支持，三重捷運站、路口、市場都能見到余家人身影，再次展現一家人團結氣勢。

● 正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

► 2020總統、立委、政黨即時開票情況點我

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