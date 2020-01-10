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春節連假免塞車　桃園地區省道疏運措施報你知

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▲春節連假，桃園地區省道疏運措施。（圖／第一區養工處提供）

▲春節連假，桃園地區省道疏運措施。（圖／第一區養工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節將屆，7天連假將使各重要道路，出現大量車潮。公路總局第一區養護工程處建議，春節期間北部地區的中短程旅遊，用路人可以利用台61線及台31線，作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路；而春節期間大溪、慈湖、石門水庫的各交通要道，為交通「熱點」，籲請用路人避開尖峰時段並改行替代路線。

▲春節連假，桃園地區省道疏運措施。（圖／第一區養工處提供）

▲春節連假，桃園地區省道疏運措施。（圖／第一區養工處提供）

第一區養護工程處10日表示，預估春節期間桃園地區的返鄉車潮分為二波，第一波返鄉團圓車流預計自1月22日（星期三）午後開始出現南向車流，將集中22日下午至24日上午，出現在國1及國3的交流道附近；第二波預計自1月25日中午起至26日下午出現初二回娘家車潮，車流無方向性，南北向主要交通要道皆車多；第一區養護工程處呼籲用路人可以提早出發，避開車多時段。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於春節連假的1月25日初一當天0時起至1月27日初三的24時止，南下匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

▲春節連假，桃園地區省道疏運措施。（圖／第一區養工處提供）

▲春節連假，桃園地區省道疏運措施。（圖／第一區養工處提供）

高公局預定1月27日(初三)－28(初四) 0～24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61至前方86.2公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。依據往年經驗，由台66線連接台61線南下的車輛，常因台61線觀音交流道前號誌無法消化車流而造成車陣回堵，第一區養護工程處建議用路人可以由台15線南下，至台61線永安交流道上西濱快。

因國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，第一區養護工程處規劃台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國道壅塞車路段。

台61線西濱快新豐-鳳鼻段預定於1月22日通車，屆時將串接東西向快速公路台64、66、68線，與國道系統連結成區域路網，形成台北、桃園、新竹區域之中、短程運輸走廊及國道替代路線。公路總局再次呼籲各位鄉親，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。

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