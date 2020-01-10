卓榮泰喊話支持者：用3.14拒絕一國兩制、九二共識

▲2020總統大選，蔡英文選前凱道造勢。（圖／記者陶本和攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文選前之夜10日在台北凱道舉行。民進黨黨主席卓榮泰致詞時表示，「3.14是我們的勝利發程式」、「用3.14拒絕一國兩制、拒絕九二共識」。

卓榮泰表示，還有4個小時就要進入奇妙旅程，就要在家準備好投票東西，今天外國媒體說這場投票結果是民主跟獨裁訂下關係，讓台灣決定成為自由世界的一部分，還是靠向中國，這張票投下去，決定以後從國外回到這塊土地上的人是中華民國台灣，還是中國台灣，就在我們的決定。

卓榮泰指出，香港很多朋友覺得台灣幸福，羨慕台灣可以投票，台灣捍衛主權就很幸福，若有閃失香港就會覺得台灣落伍，要幸福還是落伍？昨天在這塊土地上也有這樣多的人，但昨天的空氣是凝固的，又恨又怨，今天他們不只愛跟包容 ，還有欣賞跟感恩的心，讓台灣沒有怨沒有恨，因為他們感恩。

卓榮泰提到，在這裡生活的每個人都可以發表自己的意見，這是人民的權利，就像陳樹菊阿嬤有權利要支持誰，希望陳樹菊支持的人可以跟陳樹菊一樣偉大。

卓榮泰提及，連續五天掃街他時常看著天空，想到為國捐軀的8位將士，將士們留下來的是能不能繼續保衛國家，能不能承繼沒完成的工作，他們要大大感謝，「沈上將，謝謝你，謝謝你，沈上將謝謝你」。

卓榮泰還說，背後的總統府無論歷史淵遠多久，就是獨立生存在這個世界上的證明，在總統府人必須高瞻遠矚，有銳利的鷹眼，總統翅膀與雙手就是不分區與區域的立法委員，3張選票護台灣不是口號，要當成信念，放在手中，要清楚知道3號蔡英文、在地立委候選人號誌，還有民進黨政黨票14號，「3.14是我們的勝利發程式」、「用3.14拒絕一國兩制、拒絕九二共識」。