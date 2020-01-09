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社會 社會焦點 保障人權

彰化「鐵絲白骨屍」穿男內褲！死者「忽男忽女」　法醫也傻眼

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圖文／鏡週刊

本刊調查，法醫發生類似的烏龍事件並非首例，2008年2月，彰化溪洲警方通報一宗白骨命案，死者雙手、雙腳被鐵絲綑綁，頸部還被膠帶纏住，檢警根據死者穿著男性內褲等衣物，判斷應該是名身高約175公分的男性。

檢警為求謹慎，將死者遺體交由法醫鑑定，並從牙齒樣本進行體檢比對，詎料，鑑定結果出爐卻是女性，由於案情大逆轉，與原本偵辦的方向不同，檢警要求複檢後，才發現因法醫的鑑定器皿被汙染，疑沾染到前一位女性死者的DNA檢體才搞烏龍，幸好即時發現，未影響案件偵辦。

其實，法醫工作負擔相當沉重，在刑事案件的相驗程序中，扮演重要角色，尤其第一時間無法確定死因時，須透過解剖及病理組織的分析，判定真正死因，並做成死亡鑑定意見書，供檢察官與法官判斷，以釐清死亡案件有無他殺之虞，以利檢警追出真凶。

台大醫學院法醫研究所對於病理研究、毒物、生物或鑑定技術都相當精湛，堪稱國內培養法醫的一大搖籃。

根據法務部統計，全國一年相驗案件約1.9萬件，各縣市地檢署法醫與檢驗員卻僅有52人，換算下來每人一年平均負擔高達365件，但各地檢署所轄的縣市因人口城鄉差距，案件數和法醫人數都不同，個別案件的困難度也不一樣，法醫在不同地檢署的工作壓力也截然不同。


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