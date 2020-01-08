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台師大開發雲端互動教室　學生可提問、答題、用表情符號表達聽課想法

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▲▼ 台師大開發雲端互動教室 。（圖／台師大提供）

▲台師大開發雲端互動教室。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

乘著網路與智慧型裝置浪潮，國立台灣師範大學開發「雲端教室系統(CCR)」，運用可連線上網的智慧型手機及平板電腦，全班學生在課堂上作答或表達想法，老師可立刻了解學生學習狀況，師生教學更有效果。系統上線4年多，全球已有逾5萬名師生註冊，超過50萬次使用記錄，並開發15個多國語言版本。

台師大科學教育研究所教授張俊彥帶領博士簡佑達與工程師李宗諺，共同打造雲端互動教室（CloudClassRoom, CCR），將幾乎人手一台可上網的智慧型裝置，轉變為強大的課堂學習互動工具，除了傳統的強制選擇題外，學生還可以透過文字、圖片，甚至用表情符號來表達想法，學生的答案會自動匯總和分析，也讓老師能及時了解每位學生的學習狀況，並即時調整教學策略。

請繼續往下閱讀...

台師大分析，CCR的設計概念來自「立即反饋系統」，就是過去俗稱的「按按按」，如同電視節目《百萬大富翁》，學生透過紅外線遙控器，以匿名投票取代舉手搶答，除了增進教學流暢度，也增添趣味性。不過一班50人所需的硬體成本約新台幣十萬元，高昂費用使得許多老師望之卻步。雖然市面上有免費的相似系統，卻要下載手機APP或電腦程式才能使用。

▲▼ 台師大開發雲端互動教室 。（圖／台師大提供）

▲台師大學開發「雲端教室系統（CCR）」，學生在課堂上可以運用可連線上網的智慧型手機及平板電腦，透過文字、圖片，甚至用表情符號來表達想法。（圖／台師大提供）

因此研究團隊運用HTML 5網頁語言開發CCR，解決過去高昂的建置成本問題，只要師生手上有可以連線上網的裝置，例如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦及桌上型電腦，不限廠牌與作業系統，也不需要再下載或安裝任何軟體，更不需要不斷更新程式，只要在網頁瀏覽器，輸入網址ccr.tw，就可以立即連上CCR。

張俊彥指出，許多乍看創新的發明，其實都曾被使用過，只是原有概念加上符合現代使用習慣的技術重新包裝而成，研究團隊回顧過去數十年以立即反饋系統進行教學的實徵研究，使用後設分析（meta-analysis）統計方法檢驗IRS 輔助教學的成效，綜合72個比較研究的成果得知，搭配立即反饋系統的教學方式，比傳統講述教學法更能有效提升學生的學習成就。

張俊彥表示，雲端互動教室已開發15個語言版本，包括美國、英國、法國、日本、韓國、泰國、越南等國家都有教師在使用，團隊也將持續開發新功能，未來可能參考題庫概念，讓教師出題可設定為公開，讓其他教師也能參考使用。

不過，許多教師仍擔心課堂中使用手機，導致學生注意力不集中，減少學習成效。張俊彥表示，由於智慧型手機與行動上網快速普及，「滑手機」儼然成為學生的生活習慣，更是學生與外界溝通及擴取新知的管道，在此背景下，若能將教學方式與學生生活相連結，相信能增進師生良好互動，使學生積極參與課堂學習。

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