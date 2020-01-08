　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

赴武漢曾發燒！港理工大學一陸生「返港後咳嗽」　救護員全副防疫裝載送院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港理工大學一位大陸學生從武漢返港後出現咳嗽症狀。（圖／翻攝自臉書／香港理大學生會 HKPUSU）

▲香港理工大學一位大陸學生從武漢返港後出現咳嗽症狀。（圖／翻攝自臉書／香港理大學生會 HKPUSU）

記者鄭思楠／綜合報導

香港中文大學的聯合書院、善衡書院與和聲書院日前先後有5名從武漢返港學生疑因感染武漢肺炎而送院，經檢查後均與肺炎無關，各書院嚴陣以待，加強清潔及提供口罩。理工大學7日晚也證實一名武漢返港的大陸女生送院，她返港前已退燒，回港後咳嗽，現時情況穩定，校方已即時消毒宿舍。

據《星島日報》報導，理大學生會在臉書引述校方表示，一名曾前往武漢的學生曾經發燒，回港前已經退燒，但仍有咳嗽，已前往大學醫療保健處就診，情況穩定；校方已通知衞生防護中心，「由於該名學生是紅磡宿舍宿生，已聯絡室友跟進，並即時在宿舍進行特別清潔及消毒。」

學生會上載FB專頁的相片所見，救護員全副防疫裝備，到理大紅磡灣宿宿，疑接載涉事學生入院。這是近日繼中文大學及香港演藝學院後，第三間院校有武漢返港學生出現懷疑與不明肺炎相關徵狀而需送院。

而在中文大學，7日現場所見，大部分學生及教職員都有佩戴口罩預防。善衡書院門外，有清潔工人清洗地板，也有學生提着行李箱匆忙步出，乘校巴離開，舍監劉國智指，除要求加強清潔外，也提供口罩及酒精搓手液供學生使用，並提醒出現感冒症狀的學生到保健處進行檢查及入住單人房以短暫隔離的意願。

對有學生反映，希望校方要求大陸學生自行身體檢查後再返校園，劉國智認為，並不可行，因容易造成歧視，「校長段崇智已就事件召開緊急會議商討對策，包括要求發現懷疑個案後要立即上報，並要求進行檢查，暫時沒有聽聞有宿生因事件離校。」

另外，長沙灣的聖公會基愛小學也有一名武漢返港的9歲小四女生出現流感病徵，已送往明愛醫院隔離，等待診斷結果。大埔的香港教師會李興貴中學上月底參加教育局舉辦的「同根同心」武漢交流團，隨後一名中三生有呼吸道感染徵狀，現時在家休息。

我該答應女友嗎？

ET快訊
莉婭反擊扯四角戀！「Keanna搭上前男友」被指是花美男歌手
快去加油！伊朗報復美國發動攻擊　國際原油價格狂飆
10多枚火箭狂轟！伊朗再下狠話「會有更多攻擊」不排除直攻美國
「兩個世界」震撼對比！蔡英文新競選廣告曝　紐時記者讚：史上最
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美計畫15日簽貿易協議！中農辦：「不會調整」三大主糧進口配額

赴武漢曾發燒！港理工大學一陸生「返港後咳嗽」　救護員全副防疫裝載送院

衝旅館抓到「加班老婆正偷吃同事」　綠帽夫拖走小王妻性侵失敗亂刀砍死

Jaguar違停！女駕駛怒撞11下側門開走...網友全大讚：漂亮

美軍遭列恐怖組織！伊朗誓言要復仇...北京籲各方保持克制

自殺干預師和死神賽跑　阿里巴巴人工智慧「守護生命」

西貢路面標示「清水湾」是簡體字？　專家解釋背後原因

陸2019減稅降費超8兆元　拉動全年GDP增長0.8%

華聞快遞／江西航空產業總收入突破千億人民幣　年增率增18.16%

噁男「找刺激」月台熊抱、強吻2女！　拿「思覺失調」病例...鑑定後被打臉

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

中美計畫15日簽貿易協議！中農辦：「不會調整」三大主糧進口配額

赴武漢曾發燒！港理工大學一陸生「返港後咳嗽」　救護員全副防疫裝載送院

衝旅館抓到「加班老婆正偷吃同事」　綠帽夫拖走小王妻性侵失敗亂刀砍死

Jaguar違停！女駕駛怒撞11下側門開走...網友全大讚：漂亮

美軍遭列恐怖組織！伊朗誓言要復仇...北京籲各方保持克制

自殺干預師和死神賽跑　阿里巴巴人工智慧「守護生命」

西貢路面標示「清水湾」是簡體字？　專家解釋背後原因

陸2019減稅降費超8兆元　拉動全年GDP增長0.8%

華聞快遞／江西航空產業總收入突破千億人民幣　年增率增18.16%

噁男「找刺激」月台熊抱、強吻2女！　拿「思覺失調」病例...鑑定後被打臉

內衣需求調查「展現乳溝」竟墊底　第一名跌破男性眼鏡

熱火為韋德策劃「傳奇典禮」球衣退休儀式　3天系列活動

超大房只要5000！情侶租了「他朝神主牌瘋狂磕頭」原因曝　友：白目不聽勸

葉毓蘭「合成圖」批羞辱國軍　蔡英文反擊：這不就是奧步？

美國伊朗恩怨「一次看懶人包」　空襲復仇起源過程…牽整個國際局勢！

恐怖可比《還願》　《港詭實錄》靈異節目觸禁忌

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰！阿嬤氣炸趕他出家門

中東戰雲密佈　專家預估下周汽柴油雙漲四角「加油要快！」

韓國瑜選前砸錢買廣告　蔡英文：不符合庶民總統形象！

好強的台股！行情開低走高...嘗試由黑翻紅　不畏美伊情勢緊張　

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

大陸熱門新聞

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

女駕駛對違停Jaguar連撞11下　警方回應

懷孕母牛屠場赴死…「走三步一跪」求生！

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

正妹兒童公園全裸！　攝影師猛拍上傳分享

奶奶「繩綁」7歲孫垂降救愛貓

5歲女童確診患「急性腦壞死」...連爸媽都忘了

女大生為買iPhone「盲捐取卵+裸貸」

20歲搞垮紅十字會！郭美美出獄復出網罵翻

西貢路面標示「清水湾」簡體字？專家解釋原因

6歲女童吃感冒藥...3天後失明了

兒被霸凌「額頭留深疤」！父親不忍了...要兒子打回去：不用怕爸爸在

噁男月台熊抱、強吻2女：找刺激！

美軍遭列恐怖組織！陸外交部回應

更多熱門

相關新聞

防肺炎！疾管署提升武漢旅遊疫情建議等級

防肺炎！疾管署提升武漢旅遊疫情建議等級

中國大陸武漢發生不明原因肺炎，目前已知有59例病例，感染源仍在釐清。我疾病管制署今（7）日宣布，提升當地旅遊疫情建議等級第一級：注意（Watch），近期前往武漢及鄰近區域者，應避免接觸禽畜類動物、前往市場及生食肉品、避免接觸病患，並且落實肥皂勤洗手等防範措施。

香港中文大學女學生「武漢返港後咳嗽」

香港中文大學女學生「武漢返港後咳嗽」

因應武漢肺炎疫情　疾管署規劃派員赴陸

因應武漢肺炎疫情　疾管署規劃派員赴陸

武漢疾控中心主任：不明肺炎病例數還會增加

武漢疾控中心主任：不明肺炎病例數還會增加

武漢肺炎初步鑑定出爐　排除SARS

武漢肺炎初步鑑定出爐　排除SARS

關鍵字：

理工大學非典SARS

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

莉婭再砲Keanna「搭上前男友」

影片曝光！伊朗深夜發射數十枚飛彈

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面