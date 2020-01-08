赴武漢曾發燒！港理工大學一陸生「返港後咳嗽」　救護員全副防疫裝載送院

▲香港理工大學一位大陸學生從武漢返港後出現咳嗽症狀。（圖／翻攝自臉書／香港理大學生會 HKPUSU）

記者鄭思楠／綜合報導

香港中文大學的聯合書院、善衡書院與和聲書院日前先後有5名從武漢返港學生疑因感染武漢肺炎而送院，經檢查後均與肺炎無關，各書院嚴陣以待，加強清潔及提供口罩。理工大學7日晚也證實一名武漢返港的大陸女生送院，她返港前已退燒，回港後咳嗽，現時情況穩定，校方已即時消毒宿舍。

據《星島日報》報導，理大學生會在臉書引述校方表示，一名曾前往武漢的學生曾經發燒，回港前已經退燒，但仍有咳嗽，已前往大學醫療保健處就診，情況穩定；校方已通知衞生防護中心，「由於該名學生是紅磡宿舍宿生，已聯絡室友跟進，並即時在宿舍進行特別清潔及消毒。」

學生會上載FB專頁的相片所見，救護員全副防疫裝備，到理大紅磡灣宿宿，疑接載涉事學生入院。這是近日繼中文大學及香港演藝學院後，第三間院校有武漢返港學生出現懷疑與不明肺炎相關徵狀而需送院。

而在中文大學，7日現場所見，大部分學生及教職員都有佩戴口罩預防。善衡書院門外，有清潔工人清洗地板，也有學生提着行李箱匆忙步出，乘校巴離開，舍監劉國智指，除要求加強清潔外，也提供口罩及酒精搓手液供學生使用，並提醒出現感冒症狀的學生到保健處進行檢查及入住單人房以短暫隔離的意願。

對有學生反映，希望校方要求大陸學生自行身體檢查後再返校園，劉國智認為，並不可行，因容易造成歧視，「校長段崇智已就事件召開緊急會議商討對策，包括要求發現懷疑個案後要立即上報，並要求進行檢查，暫時沒有聽聞有宿生因事件離校。」

另外，長沙灣的聖公會基愛小學也有一名武漢返港的9歲小四女生出現流感病徵，已送往明愛醫院隔離，等待診斷結果。大埔的香港教師會李興貴中學上月底參加教育局舉辦的「同根同心」武漢交流團，隨後一名中三生有呼吸道感染徵狀，現時在家休息。

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