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電子紙標籤智慧包裝盒！　元太科技攜手LivingPackets推「THE BOX」

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▲E Ink元太科技與LivingPackets共同打造永續、可重複使用的電子商務與物流配送智慧包裝盒。（圖／元太科技提供）

▲E Ink元太科技與LivingPackets打造可重複使用的電子商務與物流配送智慧包裝盒。（圖／元太科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

E Ink元太科技（8069）今（7）日宣布，攜手引領智慧物流包裝箱設計的廠商LivingPackets，為商業用戶與終端消費者，推出一款兼具永續、可重複使用的電子紙標籤智慧包裝解決方案「THE BOX」。

全球每年約有10億棵樹木因製造電子商務使用的物流配送包裝紙箱而被砍伐，採用電子紙做為包裹箱資訊顯示介面的THE BOX，可有效降低物流產業紙箱與紙製標籤的使用，減少二氧化碳的排放與包裝材料所產生的廢棄物，並同時為電子商務在共享經濟的潮流下帶來新的商業營運模式。

E Ink元太科技總經理甘豐源博士表示，HE BOX的獨特技術結合元太科技電子紙的低耗電特色，可協助為全球電子商務產業的消費者與企業提供最佳的便利體驗，而永續發展理念是元太科技的企業與技術發展核心，元太科技將以電子紙結合智慧包裝概念，打造綠色包裝產品。

▲E Ink元太科技與LivingPackets共同打造永續、可重複使用的電子商務與物流配送智慧包裝盒。（圖／元太科技提供）

▲電子紙顯示器取代傳統的紙製印刷標籤。（圖／元太科技提供）

LivingPackets集團執行長Alexander Cotte表示，使用電子紙顯示器是THE BOX提供給客戶的產品體驗的核心設計，而電子紙顯示器結合智慧包裝，為全球電子商務與物流市場帶來前所未有的便利服務體驗。

元太科技表示，THE BOX結合電子紙顯示器取代傳統的紙製印刷標籤，讓包裹的寄件者與收件者只要按下內建的按鈕，即可隨時隨地的輕鬆更新寄送資訊，而且電子紙僅在更換畫面時耗電，在維持畫面顯示時則不耗電，因此具備低耗電的特性，可重複使用達1000次，直到包裝箱需要翻新時。

元太科技指出，THE BOX包裝箱的基礎原材料是以節能方式製成，並無使用木材纖維製造，無須砍伐樹木，材料最終還能回收再重覆使用，並在內部配置特殊設計，減少使用氣泡袋包材，而且包裝箱內具有整合感測器可測量包裹的溫度、濕度與震盪程度，所有數據均能透過內建網路連結傳輸。

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