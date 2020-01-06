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沈一鳴空官畢業照、座右銘曝　同窗淚秀「2160期徽密碼」：他都在最優秀那班

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沈一鳴空官畢業照、座右銘曝。（圖／東森新聞）

▲40多年的黑白照片中，才10多歲的沈一鳴就讀空軍幼校，他拿著指揮刀跟展示機合照。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

參謀總長沈一鳴不幸殉職，曾和沈同窗7年、交情超過40年同窗，回憶就讀空軍官校時，沈的成績優異，當時任教的左大川博士曾說「只有兩個人有資格當我的學生」，其中一人就是沈。而沈就讀官校的英挺帥氣照片也曝光，他畢業時的座右銘引用曾國藩的話，「失意時治之以忍，快心時處之以淡。」

40多年的黑白照片中，才10多歲的沈一鳴就讀空軍幼校，他拿著指揮刀跟展示機合照，已然展現成熟一面。沈的官校同期同學郭先生對《東森新聞》表示，沈就是那種平平靜靜、安安穩穩，沒有任何不良紀錄，非常好的一個同學。

郭先生翻起空軍官校畢業紀念冊，只見沈一鳴有著濃眉大眼，嘴角微微上揚，拍起畢業照架式十足，卻又不失平易近人的氣息，沉著安穩是他給人的印象。畢冊記錄著沈留下的話語，他引用曾國藩「失意時治之以忍，快心時處之以淡」，正如同他的做人處事。

沈一鳴空官畢業照、座右銘曝。（圖／東森新聞）

▲▼沈一鳴空官畢業照曝光。（圖／東森新聞）

沈一鳴空官畢業照、座右銘曝。（圖／東森新聞）

沈一鳴官校同期同學、退役上校盧耀欽得知噩耗後，眼淚止不住。盧指出，沈的家境可能也是有點緊，「但他的人格特質從這個地方出發，覺得非常難得」；他從沒聽過沈「唉唉叫」，或是好像受壓迫那種心態。

畢業舞會上，當時還是舞伴的沈夫人，穿著飄逸長裙勾著沈一鳴的手，兩人十足相襯。盧耀欽透露，空軍幼校是進行能力分班，所以沈始終在最優秀那班，正好給左大川博士教，「我聽同學側面告訴我說，左大川他當時講，我們這一期軍校生，只有兩個人有資格當他學生」，而其中一人就是沈。

盧耀欽秀出繡上代表空幼到空官的2160期徽，其中「21」是空幼21期，「60」是空官60期，兩隻飛鷹象徵他們都是兄弟，沈一鳴當然也有一件，去年冬天同學會相見，沒想到是最後一面。盧感性說，「我相信您在天上，會一直看顧著中華民國空軍，一直保護著中華民國。」

▼畢業舞會上，當時還是舞伴的沈夫人，穿著飄逸長裙勾著沈一鳴的手。（圖／東森新聞）

沈一鳴空官畢業照、座右銘曝。（圖／東森新聞）

▼沈一鳴的座右銘引用曾國藩的話，「失意時治之以忍，快心時處之以淡。」（圖／東森新聞）

沈一鳴空官畢業照、座右銘曝。（圖／東森新聞）

沈一鳴是「眷村學霸」，捨棄就讀建中的機會，空軍官校68年班正期班第一名畢業、三軍大學（今國防大學）空軍指參學院81年班、美國空軍戰爭學院2002年班深造經驗、美國空軍戰爭學院戰略碩士等豐富學歷。

沈一鳴因外文能力好，成為空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官。沈軍旅生涯執行多次機密任務，最廣為人知的就是到北葉門參與大漠計畫，是第8期飛官之一，為了化身當地人，跟隨當地空軍留著中東男子特有的鬍鬚；此外，他也是IDF戰機研發時期的試飛官。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼沈一鳴和夫人鶼鰈情深。（圖／東森新聞）

沈一鳴空官畢業照、座右銘曝。（圖／東森新聞）

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